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Yerel Bolu Dağı'nda İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı!
Yerel

Bolu Dağı'nda İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı!

Etkisini artıran kar yağışı sebebiyle Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 02:07:00 -
Bolu Dağı'nda İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı!

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışının etkili olması sebebiyle Bolu Dağı'nın D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. TEM Otoyolu'nda İstanbul yönünde ise, tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Tesislere girmeleri sağlanıyor

TEM Otoyolu Dörtdivan mevkii ve D100 karayolu Elmalık mevkiinde uygulama noktaları kuran trafik ekipleri araçların geçişine izin vermeyerek geri dönmelerini ya da yol kenarında bulunan tesislere girmelerini sağlıyor.

Kar küreme çalışması yapılıyor

D-100 kara yolunda ekipler, yaşanabilecek kazaların önüne geçmek ve yolda biriken karların temizlenmesi için trafik akışını zaman zaman keserek kar küreme çalışması yapıyor.

Öte yandan, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

 

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