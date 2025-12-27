  • İSTANBUL
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda İstanbul yönüne giden 6 araç arka arkaya çarpıştı.

Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların kaza anı yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

