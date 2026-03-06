  • İSTANBUL
İşte Demir Kubbeyi ilistire çeviren bombanın özellikleri! İran'ın 'Hürremşehr' füzesi ilk kez sahneye çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü Bakan Uraloğlu açıkladı: 5 ülkede uçak seferleri iptalleri uzatıldı! 150'den fazla öğrenci ölmüştü! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: ABD ve İsrail ortak vurdu Tahran'da "karşılıklı" gece mesaisi: Uçak seslerinin ardından peş peşe patlamalar! Memura para yok 'hak hukuk adalet' şovu çok! CHP geldi Eyüp bitti CHP'nin Türk İslam düşmanlığı bitmiyor! CHP'li Kösedağı, sosyal tesise Kadıköy yerine eski ismi "Khalkedon" koydu İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Yüzlerce genç Beyazıt'ta hep bir ağızdan o ayeti okudu AK Partili Çelik'ten Trump'ın kutsanmasına tepki: Kendini tanrılaştıran bir ego, bu egoya tapınan avanelerinin azgınlığı! İhanete hapis cezası! Akit yazdı, baronlar hesap verdi
Sosyal Medya Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! 'Bilahare yüzleştireceğiz!'
Sosyal Medya

Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’

Sosyal medya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yükselen gür sesinin, yapay zeka marifetiyle Netanyahu'nun kulağına fısıldandığı o videoyla çalkalanıyor. Bahçeli'nin ödün vermez sözleri karşısında Netanyahu'nun telefonun ucunda adeta "beti benzi attı!"

Siyasetin kendine has üslubuyla tanınan ismi Devlet Bahçeli, bu kez yapay zekanın "operasyonuyla" İsrail Başbakanı Netanyahu’ya ulaştı. Meclis konuşmalarından özenle seçilen ve Netanyahu’nun yüzüne karşı söylenmiş gibi kurgulanan videoda Bahçeli, "müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz" diyerek adeta dijital bir muhtıra verdi.

"Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi..."

Videoda Netanyahu'nun telefonu açmasıyla başlayan o sert fırçada Bahçeli, şu ifadelerle Siyonist liderin uykularını kaçırıyor:

"Ölünüzü, dirinizi... Her gün birinizi, bir gün hepinizi! Müstahak olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz. Taviz yoktur, teslimiyet yoktur, geri dönüş yoktur!"

Netanyahu neye uğradığını şaşırdı!

Bahçeli’nin kararlı ve yüksek tonlu sözleri karşısında videodaki Netanyahu ve arkasındaki Trump figürlerinin şaşkınlığı, sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu. "Bahçeli’nin sesi bile yetti" yorumları yapılan video, kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, "Yapay zeka falan ama Bahçeli'nin sözleri gerçek gibi tokat gibi iniyor" diyerek klibe tam not verdi.

Bahçeli’den küresel savaş uyarısı... "Savaş değil, barış hakim olmalıdır"
Bahçeli’den küresel savaş uyarısı... “Savaş değil, barış hakim olmalıdır”

Gündem

Bahçeli’den küresel savaş uyarısı... “Savaş değil, barış hakim olmalıdır”

MHP Lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar
MHP Lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar

Gündem

MHP Lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar

Bahçeli'den '3. Dünya Savaşı' çıkışı
Bahçeli'den '3. Dünya Savaşı' çıkışı

Gündem

Bahçeli'den '3. Dünya Savaşı' çıkışı

Yorumlar

hamdi

noldu natanyahu altınamı yaptın devlet beyi görünce bir gece ansızın gelebiliriz bekle kork

Saffet

Videoda İdam ipinide şöyle bir ataydı diye düşünüyorum
Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti
Gündem

Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti

Haçlı zihniyetinin Orta Doğu’yu kan gölüne çevirme planları çatlıyor! Siyonist İsrail ve suç ortağı ABD’nin bölgeyi ateşe atan politikaların..
İsrail yanıyor! İran füzeleri havalimanını kullanılamaz hale getirdi
Dünya

İsrail yanıyor! İran füzeleri havalimanını kullanılamaz hale getirdi

İran’ın füzeleri İsrail’i hedef almaya devam ediyor. Tahran’dan ateşlenen bazı füzelerin isabet ettiği Ben Gurion Airport’tan dumanların yük..
Bölgeyi kan gölüne çevirdiler, şimdi kaçıyorlar: ABD’den Irak’taki vatandaşlarına ‘ülkeyi derhal terk edin’ talimatı
Gündem

Bölgeyi kan gölüne çevirdiler, şimdi kaçıyorlar: ABD’den Irak’taki vatandaşlarına ‘ülkeyi derhal terk edin’ talimatı

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren, fitne ateşini körükleyerek bölge halklarını birbirine kırdıran küresel şer odağı ABD, şimdi ektiği rüzgarın..
