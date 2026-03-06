Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’

Siyasetin kendine has üslubuyla tanınan ismi Devlet Bahçeli, bu kez yapay zekanın "operasyonuyla" İsrail Başbakanı Netanyahu’ya ulaştı. Meclis konuşmalarından özenle seçilen ve Netanyahu’nun yüzüne karşı söylenmiş gibi kurgulanan videoda Bahçeli, "müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz" diyerek adeta dijital bir muhtıra verdi.

"Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi..."

Videoda Netanyahu'nun telefonu açmasıyla başlayan o sert fırçada Bahçeli, şu ifadelerle Siyonist liderin uykularını kaçırıyor:

"Ölünüzü, dirinizi... Her gün birinizi, bir gün hepinizi! Müstahak olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz. Taviz yoktur, teslimiyet yoktur, geri dönüş yoktur!"

Netanyahu neye uğradığını şaşırdı!

Bahçeli’nin kararlı ve yüksek tonlu sözleri karşısında videodaki Netanyahu ve arkasındaki Trump figürlerinin şaşkınlığı, sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu. "Bahçeli’nin sesi bile yetti" yorumları yapılan video, kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, "Yapay zeka falan ama Bahçeli'nin sözleri gerçek gibi tokat gibi iniyor" diyerek klibe tam not verdi.