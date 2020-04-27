  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “471 bin maske dağıttık”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan maske ve gıda yardımlarını açıklayarak, “12 bin 198 haneye gıda kolisi gönderdik.

2020-04-27 17:27:53 -
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “471 bin maske dağıttık”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan maske ve gıda yardımlarını açıklayarak, “12 bin 198 haneye gıda kolisi gönderdik. 471 bin maske dağıttık. Numarasını tespit ettiğimiz 65 yaş üstü 7 bin 989 vatandaşımıza ulaştık” dedi.


Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, korona virüs ile mücadele kapsamında belediye olarak yaptıkları çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi. Salgın sürecinde 12 bin 198 haneye gıda kolisi, 471 bin maske dağıttıklarını açıklayan Tanju Özcan, “12 bin 198 haneye gıda kolisi gönderdik. Yani her 4 haneden birine Belediye olarak gıda yardımı yaptık. 471 bin maske dağıttık. Bunların 117 bin 323 adetini doğrudan belediye ekipleri tarafından konutlara ulaştırdık. Geri kalan kısmı belediyemize gelenlere verdiklerimiz ve artı bir kısmı da muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza dağıtıldı. 2 bin 429 aile bizden kolonya talep etti bunu karşıladık. 65 yaş üstü numarasını tespit ettiğimiz 7 bin 989 vatandaşımıza ulaştık. Zaten Bolu’da 65 yaş üstü vatandaş 9 bin küsürdü. Bin 158’i bizlerden talepte bulundu. İftar veremiyoruz ama yemekleri vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Her gün 300’den fazla aileye sıcak yemek yardımı yapıyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı