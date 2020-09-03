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Aktüel Bolu Aladağ Yaylası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

Bolu Aladağ Yaylası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 00:05:34 -
Bolu Aladağ Yaylası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, Aladağ Yaylası'ndaki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, bölgedeki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ümit, akşam saatlerinde Aladağ Yaylası'nda çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolu merkeze bağlı Karca Köyü Örencik Mahallesi'ne yaklaşık üç kilometre mesafede akşam 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını anımsattı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve belediyelere ait araç ve personelin yangına müdahale ettiğini dile getiren Ümit, valilik koordinesinde kentteki kamuya ve özel sektöre ait tüm arazözlerin yangın mahalline hareket ettiğini aktardı. Ümit, "Yangının dış çevresi kontrol altına alınmıştır. Söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir." dedi.

Vali Ümit, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralının olmadığını ifade etti.


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