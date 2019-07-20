Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
YKS sınav sonuçları açıklandı. Üniversite adayları bir yıl boyunca gece gündüz demeden hazırlık yaptığı 2019 YKS sınav sonuçlarına göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite taban puanları, başarı sıralaması neticesinde bir önlisans ya da lisans programları için tercih yapacak. Beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu için öğrenciler de tercih yapacak. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarına başvuruda bulunacaklar üniversite besyo taban puanları araştırmaya başladı. Hangi üniversite besyo taban puanı ile öğrenci alımı yapacak? 2019 Besyo taban puanları ne? Peki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019.20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:50
YKS sınav sonuçları açıklandı. Üniversite adayları bir yıl boyunca gece gündüz demeden hazırlık yaptığı 2019 YKS sınav sonuçlarına göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite taban puanları, başarı sıralaması neticesinde bir önlisans ya da lisans programları için tercih yapacak. Beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu için öğrenciler de tercih yapacak. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarına başvuruda bulunacaklar üniversite besyo taban puanları araştırmaya başladı. Hangi üniversite besyo taban puanı ile öğrenci alımı yapacak? 2019 Besyo taban puanları ne? Peki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi:180.000
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Yöneticiliği : 180.000
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Milli :150.000
2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişilebilmekte. 2019 YKS tercihleri 23-29 18 Temmuz 2019 tarihinde arasında yapılacak. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
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