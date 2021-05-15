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Dünya Bolton'dan Rusya çağrısı: Oradaki varlığını sona erdirmeliyiz
Dünya

Bolton'dan Rusya çağrısı: Oradaki varlığını sona erdirmeliyiz

Ruya hakkında açıklamalarda bulunan Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington’a Abhazya ve Güney Osetya'da Rusya'ya karşı koyma çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 00:08:00 -
Bolton'dan Rusya çağrısı: Oradaki varlığını sona erdirmeliyiz

National Review’in aktardığına göre, ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington’a Abhazya ve Güney Osetya'daki Rus varlığına son verilmesi çağrısı yaptı.

Bolton'a göre, SSCB ve Varşova Paktı'nın çöküşünden sonra, NATO'nun genişlemesi planı nihai sonuca ulaşmadı. Doğu Avrupa ve Kafkasya’daki 6 devletin Rusya ile ittifakın yeni sınırları arasındaki 'gri bölge'de kaldığını belirten Bolton, bu alanın ortadan kaldırılması ve Batı'ya bağlanması gerektiğini kaydederek, Ukrayna ve Gürcistan'ın ABD için stratejik açıdan en önemli ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Abhazya ve Güney Osetya'da Rusya'ya karşı koyulması gerektiğine vurgu yapan Bolton, "Gürcistan'da Abhazya ve Güney Osetya'daki Rus varlığına karşı koymanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Bolton’a göre, Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya'daki varlığına son verilmesi, Kiev ve Tiflis'in NATO üyeliğinin oldukça ciddiye alındığı Nisan 2008'den önceki durumu yeniden yaratmayı mümkün kılacak.

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