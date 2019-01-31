Bolton'dan pes dedirten çamur: Maduro petrol ve altınları çaldı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Twitter'dan Venezuela ile ilgili paylaşımda bulundu.

"Maduro halkın petrol ve altınını çaldı"

Bolton, açıklamasında, "Bankacılara, borsacılara, tüccarlara, aracılara ve diğer işletmelere tavsiyem: Maduro mafyası tarafından Venezuela halkından çalınan altın, petrol ve diğer ürünlerle iş yapmayın. Biz (bu süreçle ilgili) gerekli adımları atmayı sürdürmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Bolton'ın açıklamasının, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya ABD tarafından yaptırım getirilmesinden bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.

Bolton, Twitter'da ayrıca, "PDVSA'ya getirilen yaptırımlarla ABD, Nikaragua'nın PDVSA ile ortak girişimi ve Daniel Ortega'nın yozlaşmış rejiminin kirli fonu olan ALBANISA'ya da yaptırım getirdi." değerlendirmesini yaptı.