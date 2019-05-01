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Bolton itiraf etti: Maduro'dan sonra...

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Venezuela'da yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada,'Bir süredir Maduro’dan sonraki gün yapacaklarımız konusunda planlama yapıyoruz.' dedi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:41
Bolton itiraf etti: Maduro'dan sonra...

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, 'Bir süredir Maduro’dan sonraki gün yapacaklarımız konusunda planlama yapıyoruz.' dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela’da yakın zamanda bir yönetim değişikliği umduklarını belirterek, “Bir süredir Maduro’dan sonraki gün yapacaklarımız konusunda planlama yapıyoruz.” dedi.

Bolton, Venezuela’daki gelişmelere ilişkin Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Venezuela’daki olayları "oldukça ciddi" şeklinde nitelendiren Bolton, “Başkan (Donald Trump) ve danışmanları bu olayları dakika dakika takip ediyorlar.” ifadesini kullandı.

Son üç aydır muhalefetle konuşan Venezuelalı bazı yetkililerin verdikleri vaatleri yerine getirmeleri çağrısında bulunan Bolton “Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Yüksek Mahkeme Başyargıcı Maikel Moreno ve Devlet Başkanlığı Muhafız Birliği Komutanı Ivan Raphael Hernandez Dala, bunların hepsi Nicolas Maduro’nun gitmesi gerektiği konusunda mutabıklar; bugün öğleden sonra onlar harekete geçmeliler veya bu akşam geri kalan askerleri de geçici başkanın yanına çekmeliler.” dedi.

Küba ve Rusya'ya yüklendi

Küba ve Rusya’nın bugünkü olaylarda Maduro’yu ayakta tuttuğu yönünde iddialar bulunduğunu belirten Bolton, “Tam da bu yüzden Venezuela’nın dış güçler değil de Venezuela halkı tarafından yönetilmesi gerekiyor ve bizim de baktığımız budur.” dedi.

Rusya’ya Venezuela’daki olaylara karışmama çağrısı yapan Bolton şöyle konuştu:

“Bir süredir Maduro’dan sonraki gün yapacaklarımız konusunda planlama yapıyoruz. Aslında bu perşembe veya cuma (Beyaz Saray'da) bir brifing almayı düşünüyorduk, onu erkene alabiliriz. Guaido hükümeti devraldığında Venezuela ekonomisini Maduro’nun gömdüğü çukurdan çıkarması için onun yönetimine yapacağımız yardımlar bizim aklımızda. Bu planlarımız devam ediyor ve belki bunları hızlandırabiliriz çünkü olaylar hızlı gelişiyor.”

Caracas’ta yarın için büyük bir protesto hazırlığının yapılmış olduğunu ancak şartların halkın bugün sokağa çıkmasına yol açtığını belirten Bolton, Venezuela ordusunun Maduro yönetimine sadık olmadığını ancak ülkede bulunan 20-25 bin civarındaki Kübalı askerin korkusundan dolayı Maduro’dan desteğini çekmediğini iddia etti.

Venezuela’daki durumu “oldukça hassas” olarak niteleyen Bolton, “Bu, uzun süredir biriken bir şey. Bu çaba başarısız olursa, Venezuela halkı çok az muhtemel alternatifin bulunduğu bir diktatörlüğün içinde batacak.” değerlendirmesini yaptı.

"BARIŞÇIL İKTİDAR DEVRİNİ DESTEKLİYORUZ"

Trump’ın Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido’ya barışçıl bir iktidarın devredilmesini desteklediğini savunan Bolton, “Yeterli sayıda önemli isim rejimden ayrılıp muhalefete katılırsa bunun için halen bir ihtimal var.” dedi.

"BU BİR DARBE GİRİŞİMİ DEĞİL"

Venezuela’ya yönelik askeri bir seçeneğin masada olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Bolton, ABD’nin iktidar değişiminin barışçıl yollarla olmasını desteklediğini ancak "tüm seçeneklerin masada olduğunu" belirtti.

Bolton, “Bu bir darbe girişimi değildir. Juan Guaido’yu Venezuela’nın meşru devlet başkanı olarak tanıyoruz. ABD Başkanının Savunma Bakanına emir vermesi nasıl ki bir darbe değil ise bu da Juan Guaido’nun Venezuela ordusunun komuta etmeye çalışmasıdır ve bir darbe değildir.” dedi.

Ülkedeki ekonomik duruma da değinen Bolton, “Maduro ne kadar erken giderse Venezuela halkı için adalet ve gerçek ekonomik büyüme söz konusu olabilir.” ifadelerini kullandı.

Maduro yönetiminin darbecilere ateş açması durumunda ABD’nin müdahale edip etmeyeceğine yönelik bir soruya Bolton, “Daha önce de Maduro ve ona destek verenlerin sivillere karşı güç kullanmasının büyük bir hata olacağını ortaya koyduk.” dedi.

Bolton, Venezuela vatandaşlarına neden koruma statüsü vermediklerine ilişkin, “Bu konu şu anda inceleme altında. Tabii umudumuz en yakın zamanda Caracas’ta bir rejim değişikliğidir ki Venezuela halkı geri dönüp ülkelerini tekrar inşa etsin.” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:41
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