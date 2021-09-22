Bolsonaro’yu pizzacıya almadılar
Koronavirüsü küçükseyen ve aşı karşıtlığıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya Amerika’da şok...
Brezilya’nın haber kanalı G1, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentine gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, Kovid-19 aşısı olmadığı için pizza restoranına alınmadığını duyurdu.
Brezilya Turizm Bakanı Gilson Machado Neto’nun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta, Bolsonaro’nun ve ona eşlik eden bakanların, pizza restoranının önündeki kaldırımda pizza yediği görüldü. Bolsonaro’nun destekçileri, liderlerinin kaldığı Manhattan otelinin yakınındaki sokakta ayakta pizza yemesini överken ABD’ye tepki gösterdi. Bolsonaro basının aşı oldunuz sorusuna “Hayır” cevabını verdi.