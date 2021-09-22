  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bolsonaro’yu pizzacıya almadılar
Dünya

Bolsonaro’yu pizzacıya almadılar

Koronavirüsü küçükseyen ve aşı karşıtlığıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya Amerika’da şok...

Yeniakit Publisher
2021-09-22 23:09:00 -
Bolsonaro’yu pizzacıya almadılar

Brezilya’nın haber kanalı G1, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentine gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, Kovid-19 aşısı olmadığı için pizza restoranına alınmadığını duyurdu.

Brezilya Turizm Bakanı Gilson Machado Neto’nun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta, Bolsonaro’nun ve ona eşlik eden bakanların, pizza restoranının önündeki kaldırımda pizza yediği görüldü. Bolsonaro’nun destekçileri, liderlerinin kaldığı Manhattan otelinin yakınındaki sokakta ayakta pizza yemesini överken ABD’ye tepki gösterdi. Bolsonaro basının aşı oldunuz sorusuna “Hayır” cevabını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay