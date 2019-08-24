Bolsonaro Amazonlar'daki yangını söndürmek için orduyu görevlendirdi

PORT VELHO (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında devam eden yangının söndürülmesi için orduyu görevlendirdi.

Yayımlanan başkanlık kararnamesinde, Brezilya ordusunun bugünden itibaren Amazonlar'daki sınır bölgelerine ve yangından etkilenen yerli halkın yaşadığı yerlere sevk edileceği bildirildi.

Kararnameyi imzalayan Bolsonaro, orman yangınını kontrol altına almak için güçlü bir şekilde hareket edileceğini belirtirken, ormanları korumanın görev olduğunun ve Amazon ormanlarındaki yerli halkın yaşamını tehlikeye sokacak suç olaylarına karşı tolerans gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Yerleştirilen askerlerin, bölgedeki valilerin çevresel suçlarla ve yangınla mücadeledeki taleplerine cevap verebilecekleri ifade edilen kararnamede, ordunun kamu güvenliği ve çevre koruma ajanslarıyla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürecekleri vurgulandı.

Kararname bir aylık dönemi kapsıyor.

- Amazonlar'daki orman kaybı artıyor

Amazon ormanlarındaki azalma ve canlı türlerinin yok olması üzerine çalışmalar yapan Imazon'un mayısta yayımladığı çalışmada, Ağustos 2018'den Nisan 2019'a kadar bölgede yaklaşık 2 bin kilometrekare ormanın yok olduğu bildirilmişti.



Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) tarafından yapılan açıklamada da Amazon ormanlarında haziranda 920 kilometrekare, temmuzda da bin kilometrekareden fazla ormanlık alanın tahrip edildiği belirtilmişti.



Jair Bolsonaro ise INPE üyelerinin, yönetimini kötü göstermek için orman tahribatı hakkında "yanıltıcı rakamlar yayımlamış olabileceğini" öne sürerek, "şüpheli" bulduğu rakamları sağlayan yetkilileri derhal görevden alacağını söylemişti.



Bolsonaro'nun devlet başkanlığından önce Amazonlar'ı korumak, uzun yıllar Brezilya'nın çevre politikalarının en önemli unsuruydu.



Jair Bolsonaro ise devlet başkanlığı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülkenin ekonomik gelişimine engel olduğunu belirtmiş ve bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.



Bilim adamları, dünyanın en büyük yağmur ormanları olan Amazonlar'ın korunmasının, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığına işaret ediyor.