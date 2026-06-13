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Spor Bologna, Jayden Oosterwolde’nin peşinde
Spor

Bologna, Jayden Oosterwolde’nin peşinde

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Bologna, Jayden Oosterwolde’nin peşinde

İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Bologna, Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Jayden Oosterwolde’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktörlük koltuğuna Domenico Tedesco’yu getirerek yeni bir yapılanmaya giden Çizme ekibi, sarı-lacivertlilerin savunmadaki jokeri Oosterwolde’yi transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın Fenerbahçe'de forma giyen Jayden Oosterwolde'yi istediği ileri sürüldü.

Teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getiren Bologna, transfer çalışmalarına da hız verdi.

LUCUMI'DEN VEDA HAZIRLIĞI

Corriere della Sera'da yer alan habere göre, Bologna forması giyen Jhon Lucumi, 4 yılın ardından İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Bologna'nın Lucumi'nin yerine Union Berlin'den Diogo Leite ve Union Saint-Gilloise'den Fedde Leysen'i değerlendirdiği belirtildi.

İDEAL ADAY OOSTERWOLDE

İtalyan ekibinde bu bölge için öne çıkan adaylardan birinin ise Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde olduğu yazıldı. Bologna'nın, Fenerbahçe'de Tedesco ile birlikte çalışan Oosterwolde'yi Lucumi'nin yerine ideal profil olarak gördüğü yazıldı.

ROMA DA İLGİLENİYOR

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Oosterwolde ile İtalya'dan Bologna dışında Roma da ilgileniyor. Bologna ve Roma'nın, Oosterwolde transferi için Fenerbahçe'nin kapısını teklifle çalması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Hollandalı savunma oyuncusu, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 47 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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