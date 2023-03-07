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Dünya Bolivya'da öğretmenler maaşlarının artırılması talebiyle protesto düzenledi
Dünya

Bolivya'da öğretmenler maaşlarının artırılması talebiyle protesto düzenledi

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da öğretmenler, maaşlarının iyileştirilmesi ve eğitim bütçesinin artırılması talebiyle hükümeti protesto etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 07:01:00 -
Bolivya'da öğretmenler maaşlarının artırılması talebiyle protesto düzenledi

Başkent La Paz'da bir araya gelen yüzlerce öğretmen, Eğitim Bakanlığına doğru yürüyüşe geçerek basın açıklamasında bulundu.

Ülkedeki eğitim bütçesinin komşu ülkelere oranla az olduğunu ve eğitim kalitesinin de giderek düştüğünü savunan grup sözcüsü Jose Luis Alvarez, "Şehri felç edeceğiz. Hükümetten cevap alana kadar buradan ayrılmayacağız." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerden Patricio Molina da ülkede eğitimci sayısının yetersiz olduğunu, devlet okullarında ise laboratuvar ve malzeme eksikliği sorunu yaşadıklarını belirtti.

Eğitimin ücretsiz ve zorunlu olduğu Bolivya'da, bir süredir yaşanılan ekonomik daralma nedeniyle eğitim bütçesinde kısıtlamaya gidildiği rakamlara yansımıştı.
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