  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bolivya ve Arjantin'den Türkiye'ye taziye mesajı
Gündem

Bolivya ve Arjantin'den Türkiye'ye taziye mesajı

Arjantin ve Bolivya İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 05:55:00 -
Bolivya ve Arjantin'den Türkiye'ye taziye mesajı

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralananların bir an önce iyileşmesi temenni edildi.

Yapılan açıklamada, "Arjantin hükümeti, merkez üssü Ege Denizi olan, çok sayıda ölüme, yaralanmaya ve maddi hasara yol açan deprem nedeniyle Yunanistan ile Türkiye halkları ve hükümetleri ile derin dayanışma içinde olduğunu ifade eder." diyerek destek verildi.

Catorca'dan taziye mesajı

Bolivya'da 18 Ekim'de düzenlenen genel seçimleri ilk turda kazanan Luis Arce Catorca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Bolivya'da 8 Kasım'da Devlet Başkanlığı görevini üstlenmesi planlanan Arce, can ve mal kaybına sebep olan deprem sebebiyle Türkiye'ye dayanışma çağrısı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeghiazaryan ‘Tetikte olmamız lazım’ diyerek korkusunu dile getirdi: Türkiye orduyu kuruyor
Dünya

Yeghiazaryan ‘Tetikte olmamız lazım’ diyerek korkusunu dile getirdi: Türkiye orduyu kuruyor

Ermenistan Devrimci Federasyonu Taşnak’ın eski üyesi ırkçı Arthur Yeghiazaryan, sosyal medya hesabından ülkesine uyarı niteliğinde bir payla..
Biden’in danışmanından ilginç açıklama: Türkiye'ye bir konuda destek vereceğiz
Dünya

Biden’in danışmanından ilginç açıklama: Türkiye'ye bir konuda destek vereceğiz

ABD'de yaklaşan seçimlere ilişkin konuşan Demokrat Başkan adayı Joe Biden’ın danışmanı Türkiye'yi Suriye meselesinde destekleyeceklerini açı..
İkbal Gürpınar'dan kötü haber gelmişti! Oğlu açıkladı
Medya

İkbal Gürpınar'dan kötü haber gelmişti! Oğlu açıkladı

Koronavirüse yakalandığı açıklanan sunucu İkbal Gürpınar'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi oğlu paylaştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay