Bolivya ve Arjantin'den Türkiye'ye taziye mesajı

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralananların bir an önce iyileşmesi temenni edildi.

Yapılan açıklamada, "Arjantin hükümeti, merkez üssü Ege Denizi olan, çok sayıda ölüme, yaralanmaya ve maddi hasara yol açan deprem nedeniyle Yunanistan ile Türkiye halkları ve hükümetleri ile derin dayanışma içinde olduğunu ifade eder." diyerek destek verildi.

Catorca'dan taziye mesajı

Bolivya'da 18 Ekim'de düzenlenen genel seçimleri ilk turda kazanan Luis Arce Catorca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Bolivya'da 8 Kasım'da Devlet Başkanlığı görevini üstlenmesi planlanan Arce, can ve mal kaybına sebep olan deprem sebebiyle Türkiye'ye dayanışma çağrısı yaptı.