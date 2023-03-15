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Yaşam Bölgeyi bu kez sel vurdu! Şanlıurfa'da sel suları yolu yuttu
Yaşam

Bölgeyi bu kez sel vurdu! Şanlıurfa'da sel suları yolu yuttu

Şanlıurfa'da sel suları Hilvan - Bozova yolunu adeta yuttu.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 14:47:00 -

Selin vurduğu Şanlıurfa'da sel sularının adeta yuttuğu Hilvan - Bozova yolu, cep telefonu ile görüntülendi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Bozova ilçelerini birbirini bağlayan ve Ördek köyü mevkisinden geçen dere taşınca sular karayolunu yuttu. Sel suları nedeniyle kağıt gibi parçalanan karayolunun kopan parçası saniyeler içerisinde suların içaresinde kalarak gözden kayboldu. Facianın boyutunu gözler önüne seren o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

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