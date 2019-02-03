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Bölgeye yakın kaynaklar iddia etti: Türkiye ve ABD anlaştı

İngiltere'de yayın yapan Asharq Al-Awsat gazetesine konuşan bazı kaynaklar ABD ve Türkiye'nin Suriye'deki güvenlikli bölge konusunda anlaşma sağladığını iddia etti.

03 Şubat 2019 Pazar 15:44
Bölgeye yakın kaynaklar iddia etti: Türkiye ve ABD anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda, "ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı aldım" demesinin sonrasında yaşanan hareketlilik devam ediyor… Bugün İngiltere'nin başkenti Londra merkezli, 4 kıtada farklı dillerde yayın yapan Asharq Al-Awsat gazetesine konuşan bazı kaynaklar ABD ve Türkiye'nin Suriye'deki güvenlikli bölge konusunda anlaşma sağladığını öne sürdü.

"El-Tanf Üssü'nde kontrol devam edecek"

Gazete, "Washington Türkiye'nin güvenli bölgesine onay verdi, El-Tanf Üssü'nde kontrolünü sürdürecek" başlığıyla verdiği haberde birçok detayı okuyucularına duyurdu.

Gazeteye konuşan kaynaklar Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturulacak bölgede ABD'nin Irak-Suriye sınırına yakın El-Tanf üssünde operasyonlarına devam edeceğini söyledi. İsmini açıklamayan kaynaklar tampon bölgenin 20 ile 32 kilometre derinlikte olacağını ve ABD askeri birliklerinden uzak bir noktaya kadar devam edeceğini duyurdu. Güvenlikli bölge anlaşmasına göre ABD'nin de geçtiğimiz yıllarda desteklediği terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG'nin silahlarının da geri alınacağı belirtildi.

Bazı konular salı günkü toplantıda netleşecek

Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD ve Türkiye'nin bazı konularda ilerleyen günlerde karar vereceğini iddia etti. Bunlar arasında TSK'nın bir operasyon yapmaması ve bölgedeki Kürtlerin güvenliği gibi konular yer alıyor. Gazete, bu konuların bu hafta salı günü Washington'da bir araya gelecek Türk ve Amerikalı yetkililerin toplantısında netleşeceğini yazdı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 15:44
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  10. Kürtlerin güvenliği
  11. Washington
  12. Türk ve Amerikalı yetkililer

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