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Gündem Bölgeye gemi hastane göndermeye, hazırız çağırısı! Bakan Koca Gazze halkı için çağrısını yineledi
Gündem

Bölgeye gemi hastane göndermeye, hazırız çağırısı! Bakan Koca Gazze halkı için çağrısını yineledi

Yeniakit Publisher
2023-10-20 18:35:00 - 2023-10-20 19:11:21
Bölgeye gemi hastane göndermeye, hazırız çağırısı! Bakan Koca Gazze halkı için çağrısını yineledi

Sağlık Bakanı Koca bölgeye göndermeye hazır olduklarını duyurdu: "Türkiye olarak bölgeye gemi hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) öncülüğünde "Sağlıkta Yapay Zeka" temasıyla düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, birçok ülkeden sağlık alanındaki temsilcilerin katılımıyla İstanbul'da başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurultayın açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen kurultayın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında düzenlendiğini söyledi.

Koca, tüm insanlığın gündeminde ilk sırada yer alması gereken, ancak yer almayan bir konuya yer vermek istediğini kaydederek, "Hekim, çocukların, hastaların, yaşlıların, barışın tarafındadır. Savaşın tarafındakiler bellidir. Bizler için hastanın ırkı, dini, kimliği önemli değildir. Önemli yegane şey, onun insan oluşudur. Dünya savaşlarında bile bizler barışın ve sağlığın elçileriydik. Bugün de bize aynı imkan tanınmalıdır. İnsanlığın, vicdanın sınandığı zamanlarda ülkelerin sınırları, hekimlerin önünde sınır olmaktan kalkmalıdır. Bugün Gazze'de, yarın başka bir yerde sağlık hizmetinin önünde engel olmamalıdır" diye konuştu.

"İNSAN SAĞLIĞI İÇİN HİZMET VEREN YERLERİN SALDIRIYA UĞRAMASI İNSANLIK DIŞI"

Filistin'de iki haftadır yaşananların insanlıkla ve medeniyet değerleriyle açıklanabilir yanı olmadığını belirten Koca, Al-Ahli Arab Hastanesi'ne yapılan saldırıyı "insan vicdanında bir yıkım" olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Koca, saldırıyı gerçekleştirenlerin iyilik, ahlak, insanlık ve insaf kelimelerini hayatlarından tamamen çıkardıklarını ifade etti.
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Hastanelerin, ibadethanelerin ve okulların hayatın her döneminde en korunaklı yerler olarak kabul edildiğini aktaran Koca, insan sağlığı için hizmet veren yerlerin saldırıya uğramasının insanlık dışı olduğunu ifade etti.

Bu yaşananlar karşısında her şeyi yapmak için harekete geçmemenin mümkün olmadığını belirten Koca, Gazze'deki hastane saldırısının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve birçok ülke temsilcileriyle iletişime geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye olarak bölgeye gemi hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız. Bu şartlarda Filistinli kardeşlerimiz için yapacağımız her şey bizim için kutsal görevdir. Her türlü diplomatik zorluklara rağmen Türkiye bebeklerin, masum insanların yanında olmaya devam edecektir. Bizim tarafımız bellidir. Tarafımız insandır, insanlıktır. Dinlemeye değer bulduğumuz tek ses vicdanın sesidir. Ahlakımız, toplama kamplarından sağ kurtulanlara da hekim olmayı emreder. Zamanlar değişir, merhamet değişmez."
"TÜRKİYE SAĞLIK ALANINDA CAZİBE AMERKEZİ HALİNE GELDİ"
Bakan Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, uluslararası toplum tarafından yüksek kalite, güvenlik ve etkinlik standartları uyguladığı kabul edilen ulusal düzenleyici otoriteler arasına girdiğini, bu gelişmeyle kurumun tüm dünyada en güvenilir ilaç otoritelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak kabul edilen depremde, ülkelerin işbirliği ve dayanışmasını gördüklerini ve insanlık adına mutlu olduklarını aktaran Koca, Türkiye'nin zor gününde yanında olanlara teşekkür etti.

Koca, Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı köklü değişimler ve son teknolojiye dayalı altyapısıyla uluslararası arenada cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, "Günümüzde 68 milyon kullanıcıya hizmet veren, teleradyoloji, Aşı Takip Sistemi, e-Reçete, e-Rapor, İlaç Bilgi Sistemi, Health Pass gibi 39 alt sistemi bünyesinde barındıran e-Nabız platformu, dijitalleşmenin merkezinde yer almakta olup, sağlık kaydı kapsamı itibarıyla dünyada en büyük bilişim altyapılarından biridir. Bilişim alanındaki güçlü altyapımızı ve tecrübemizi, 'sağlıkta yapay zeka' kullanımı konusunda da geliştirmek için büyük bir çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, yapay zeka algoritmalarının, hastaların sağlık verilerini hassas bir şekilde değerlendirdiğini, bu sayede hastalıkların erken tanısını kolaylaştırdığını ve tedavi süreçlerini optimize ederek, hekimlere daha doğru ve hızlı kararlar alabilme imkanı sağladığını anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak, teknolojik gelişmelerin ülkenin sağlık sisteminde yer alması için çalıştıklarını belirten Koca, bu kapsamda TÜSEB tarafından Yapay Zeka Tabanlı Tıbbı Görüntü İşlemi, Sağlıkta Akıllı Takip ve Tedavi Sistemleri ve Yapay Zeka Tabanlı Protez Geliştirme projelerinin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Kurultayda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği video mesaj katılımcılara izletildi.

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