Erman Toroğlu'nun evlilik önerileri tepki çekti: Pizza mı sipariş ediyorsun!
Gündem

Erman Toroğlu'nun evlilik önerileri tepki çekti: Pizza mı sipariş ediyorsun!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Erman Toroğlu'nun evlilik önerileri tepki çekti: Pizza mı sipariş ediyorsun!

YouTube'da yayınlanan 'Pijama Sohbetleri' programına konuk olan eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu’nun evlilikle ilgili önerileri büyük tepki çekti. Sosyal medyada da gündem olan Toroğlu’nun sözlerine 'Yaşlı adamların genç kadın bulmak için attığı yalanlar', ‘Pizza sipariş ediyor sanki' gibi binlerce tepki yorumu yağdı.

Erman Toroğlu'nun YouTube'da katıldığı programdaki evlilik önerileri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Mutlu evliliğinin sırrı sorulan Toroğlu, 'Burada tecrübe önemli. Genç yaşlarda evlilik çok zor, denk gelirsen belki götürürsün ama çok acı çekersin. Bir erkek benim fikrime göre, 35'ten evvel evliliği düşünmemeli. Ondan sonra da alacağı kadının 25'ten yukarı olmaması gerekiyor. En az 10 yaş, en az! Niye? Şimdi çocuk yaptığın an, 1 çocuk, 2 çocuk. Kadın o çocuklar büyüyene kadar, 45'e kadar zaten bitiyor. Çok zenginsen, bakıcıların varsa o ayrı bir olay' açıklamasında bulundu.

Toroğlu'nun evlilikle açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. Programdaki o anlara; 'Erkeklerden nefret', 'Yaşlı adamların genç kadın bulmak için attığı yalanlar', 'Bu nasıl konuşma? Pizza sipariş ediyor sanki.' gibi yorumlar yapıldı.

Abdulla

Adam sonuna kadar haklı. 20 yaşında evlenip hayatları cehenneme dönüştüğü için boşanan insanlarla dolu etraf. Evlilikten soğudukları için bir daha da evlenmiyorlar.
