13 yıllık otoyol gizemi çözüldü: Badminton filesi sandılar, gerçek bambaşka çıktı

Dünya

Galler’de bir otoyolun üzerinde yıllardır sürücülerin kafasını karıştıran gizemli yapı sonunda deşifre edildi. Ne araçlar ne yayalar için yapılan bu ilginç köprü, yalnızca yarasalar için inşa edilmiş. Üstelik yarasa başına maliyeti dudak uçuklatıyor.

Kuzey Galler’de A470 karayolunu kullanan sürücüler, tam 13 yıl boyunca otoyolun üzerinde yer alan tuhaf bir yapının ne işe yaradığını anlamaya çalıştı. Badminton filesini andıran ve yaklaşık 7,3 metrelik yol kesimini kaplayan bu köprü, yıllarca gizemini korudu.

Daily Star’da yer alan habere göre, yapının sırrı bir yerel sakinin sosyal medyada yaptığı paylaşımla çözüldü. Ortaya çıkan gerçek ise şaşkınlık yarattı: Bu köprü insanlar için değil, yarasalar için yapılmıştı.

 

Milyonluk yol projesinin en dikkat çeken detayı

Söz konusu yapı, 2012 yılında A470 karayolunda hayata geçirilen 7,3 milyon sterlinlik yol genişletme projesinin bir parçasıydı. Projeyi yürüten Alun Griffiths firması, çevre mevzuatı kapsamında sıra dışı bir çözüme imza attı.

Yol çalışmaları sırasında Meirionnydd bölgesindeki meşe ormanlarının bir kısmı yok olunca, yarasaların doğal uçuş rotaları bozuldu. Uzmanlara göre yarasalar ekolokasyon kullanarak ağaç hatları ve çitler boyunca uçuyor. Ağaçlar ortadan kalkınca hayvanlar yol seviyesinde uçmaya başladı ve araçlarla çarpışma riski ciddi şekilde arttı.

Bu riski azaltmak için yapılan köprü, yarasaları daha yükseğe yönlendirerek trafiğin üzerinden güvenli şekilde geçmelerini amaçladı.

 

Yarasa başına 27 bin sterlin harcandı, sonuç tartışmalı

Çevreci çözümün maliyeti ise en az kendisi kadar dikkat çekici oldu. Köprünün, yarasa başına yaklaşık 27 bin sterline (yaklaşık 1,5 milyon TL) mal olduğu açıklandı. Bu düzenlemeyle A470, Galler’de AB’nin yarasa yaşam alanlarını koruma direktifine uyan ilk yol olarak kayıtlara geçti.

Projede ayrıca fındık faresi için yol altı geçitleri, su samurları için rampalar ve basamaklar, nadir ağaç ve liken türleri için özel koruma önlemleri de yer aldı.

Ancak yapılan akademik çalışmalar beklentileri karşılamadı. Leeds ve Cambridge üniversitelerinin gözlemlerine göre yarasalar köprüyü büyük ölçüde kullanmadı ve eski, tehlikeli uçuş rotalarına devam etti. Bölge halkı ise yol çevresinde yarasa gördüklerini dahi hatırlamadıklarını söylüyor. Buna rağmen Meirionnydd meşe ormanları, büyük nalburunlu yarasalar dahil en az yedi yarasa türüne ev sahipliği yapan özel koruma alanı olma özelliğini koruyor.

