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Ekonomi Bölgeye desteğini büyüterek sürdürüyor
Ekonomi

Bölgeye desteğini büyüterek sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2024-02-05 11:24:00 -
Bölgeye desteğini büyüterek sürdürüyor

Hepsiburada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde sürdürülebilir ve kalıcı refahın sağlanmasını desteklemek için hayata geçirdiği “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programı kapsamında bölgeye verdiği desteği büyüterek devam ediyor.

Hepsiburada, “Her Sipariş Bir Destek” kampanyası kapsamında, özel bir sayfa oluşturarak, bölgedeki KOBİ’ler, esnaf ve aile işletmeleri ile girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine destek sağlıyor. Depremin ardından hayata geçirilen proje yaklaşık bir yıldır devam ederken, 11 Şubat’a kadar sürecek kampanya sayesinde müşteriler alışverişleriyle bölgedeki satıcılara ve ekonomik toparlanmaya katkıda bulunuyor. Hepsiburada’nın “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programı kapsamında bölgedeki KOBİ ve esnafın platform üzerinden ticaret hacmi 11 ay içinde 3.5 milyar lirayı aştı.

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