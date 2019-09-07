Bölgesel yağlar nasıl yakılır? Bölgesel yağları yakan 2 önemli besin!

Bölgesel yağlanma birçok kişinin, zaman zaman da olsa, başına gelen bir durum. Çok can sıkıcı olmasının yanı sıra, sosyal hayatı oldukça etkiler. Peki ama bölgesel yağlar nasıl yakılır? Hangi besinler bölgesel yağları yakar?

Yağ, vücudun zor zamanlarda kullanmak için besin depolaması yüzünden, birikir. Bu nedenle başta, az yemek yemeyi benimsemelisiniz. Bunun yanı sıra, diyetlerinizde ek olarak ya da ara öğünlerinizde tüketmeniz gereken besinleri düzenlemelisiniz. Yağ yakan besinler, meyve ve sebzetüketimi, ara öğünler için idealdir.

Bölgesel yağları yakan 2 önemli besin!

Sirke

Neredeyse her derde deva olan sirke, yağ yakımını destekliyor. Vücudun şeker isteğini kesen ve kilo vermeye yardımcı olan elma sirkesi, karın yağlarının yakılmasına da etken bir maddedir. Bu etkiyi, yağlarla direkt olarak etkileşime geçmesi sayesinde erişiyor.

Sindirim ve boşaltım sistemindeki mikropları öldürüp, iyi bakterilerin çoğalmasına yardımcı olarak, ciddi bir düzelme sağlıyor. Vücuttan mikrop ve yağların hızlıca atılmasını sağlayan sirkenin, doğal tüketilmesi gerekir.

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- Sirke tüketiminin ardından da bir bardak su içmeniz, uzmanlar tarafından öneriliyor.

Acı biber

Acı, direkt olarak yağ ile etkileşime geçer ve yakılmasını hızlandırır. Vücut ısısını artırarak yağlarının yakılmasını sağlayan acı biber aynı zamanda vücuttaki enerji seviyesini de artırıyor. Metabolizmayı hızlandıran acı biberi yoğurtla tükettiğiniz de de etkisi artıyor. Bu sayede sindirim sistemini temizlerken, yağ yakımını da desteklemiş olacaksınız.

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Fakat aşırıya kaçmadan ve düzenli bir şekilde acı tüketmelisiniz. Aksi takdirde hücre ölümleri gerçekleşmesi sonucu, demans hastalığına yakalanabilirsiniz.

Acı biber tüketimi demans (bunama) hastalığını tetikliyor!