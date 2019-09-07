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Bölgesel yağlar nasıl yakılır? Bölgesel yağları yakan 2 önemli besin!

Bölgesel yağlanma birçok kişinin, zaman zaman da olsa, başına gelen bir durum. Çok can sıkıcı olmasının yanı sıra, sosyal hayatı oldukça etkiler. Peki ama bölgesel yağlar nasıl yakılır? Hangi besinler bölgesel yağları yakar?

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:29
Bölgesel yağlar nasıl yakılır? Bölgesel yağları yakan 2 önemli besin!

Bölgesel yağlanma birçok kişinin, zaman zaman da olsa, başına gelen bir durum. Çok can sıkıcı olmasının yanı sıra, sosyal hayatı oldukça etkiler. Peki ama bölgesel yağlar nasıl yakılır? Hangi besinler bölgesel yağları yakar?

Yağ, vücudun zor zamanlarda kullanmak için besin depolaması yüzünden, birikir. Bu nedenle başta, az yemek yemeyi benimsemelisiniz. Bunun yanı sıra, diyetlerinizde ek olarak ya da ara öğünlerinizde tüketmeniz gereken besinleri düzenlemelisiniz. Yağ yakan besinler, meyve ve sebzetüketimi, ara öğünler için idealdir.

Bölgesel yağları yakan 2 önemli besin!

Sirke

Neredeyse her derde deva olan sirke, yağ yakımını destekliyor. Vücudun şeker isteğini kesen ve kilo vermeye yardımcı olan elma sirkesi, karın yağlarının yakılmasına da etken bir maddedir. Bu etkiyi, yağlarla direkt olarak etkileşime geçmesi sayesinde erişiyor.

Sindirim ve boşaltım sistemindeki mikropları öldürüp, iyi bakterilerin çoğalmasına yardımcı olarak, ciddi bir düzelme sağlıyor. Vücuttan mikrop ve yağların hızlıca atılmasını sağlayan sirkenin, doğal tüketilmesi gerekir. 

Sirke nasıl yapılır? | Sirke yapımının püf noktaları

- Sirke tüketiminin ardından da bir bardak su içmeniz, uzmanlar tarafından öneriliyor.

Acı biber

Acı, direkt olarak yağ ile etkileşime geçer ve yakılmasını hızlandırır. Vücut ısısını artırarak yağlarının yakılmasını sağlayan acı biber aynı zamanda vücuttaki enerji seviyesini de artırıyor. Metabolizmayı hızlandıran acı biberi yoğurtla tükettiğiniz de de etkisi artıyor. Bu sayede sindirim sistemini temizlerken, yağ yakımını da desteklemiş olacaksınız. 

Acı yoğurt diyeti | Yağları yakan müthiş kür

Fakat aşırıya kaçmadan ve düzenli bir şekilde acı tüketmelisiniz. Aksi takdirde hücre ölümleri gerçekleşmesi sonucu, demans hastalığına yakalanabilirsiniz.

Acı biber tüketimi demans (bunama) hastalığını tetikliyor!

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:29
  1. sirke
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  5. yağ yakımına yardımcı besinler
  6. yağ yakan besinler nelerdir
  7. Bölgesel yağları yakan 2 önemli besin!
  8. Bölgesel yağları yakan besinler nelerdir
  9. Bölgesel yağları yakan gıdalar
  10. Bölgesel yağları yakan yiyecekler
  11. yağ yakan içecekler
  12. aç karna yağ yakan yiyecekler
  13. gece yağ yakan yiyecekler
  14. en etkili yağ yakan içecek tarifi
  15. spordan önce yağ yakan besinler
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  17. yağ yakan yiyecekler nelerdir
  18. yağ yakan gıdalar nelerdir
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