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Spor Bölgesel Kros Ligi birinci kademe yarışması Bingöl'de yapıldı
Spor

Bölgesel Kros Ligi birinci kademe yarışması Bingöl'de yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:44:49 -
Bölgesel Kros Ligi birinci kademe yarışması Bingöl'de yapıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi birinci kademe yarışması 12 ilden 81 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilciği tarafından Bölgesel Kros Ligi birinci kademe müsabakaları, atletizm sahasında düzenlendi.

8 erkek ve 8 kız takımı olmak üzere 16 takımın yarıştığını ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu Bingöl Temsilcisi Osman Orman, "Yapacağımız yarışma sonucunda, dereceye girecek takım ve ferdi sporcular, 21 Aralık'ta Adana'da yapılacak olan Bölgesel Kros Ligi final yarışmalarında illerini ve kulüplerini temsil edecekler." dedi.

Birinci kademe yarışmasında kızlarda ferdi yarışan Erzurum Karayazı Belediyesi sporcusu Dilek Koçak birinci, Erzurum Karayazı Belediyesi sporcusu Büşra Güldes ikinci ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Esra Doğan da üçüncü oldu.

Kızlar takım yarışmasında ise, Erzurum Karayazı Belediyesi Karma takım birinci, Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Derneği ikinci ve Ağrı Gençlik Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Erkeklerde ferdi yarışan Bitlis Zirve Spor Kulübü sporcusu İsmail Taşyürek birinci, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği sporcusu Taner Tunçtan ikinci ve Şırnak İl Karması sporcusu Mervan Haykır üçüncü oldu.

Erkeklerde takım halinde ise, Bingöl Belediyesi Yaşam Spor Kulübü birinci, Ağrı Gençlik Spor Kulübü ikinci ve Şırnak İl Karması da üçüncü oldu.

Yapılan yarışmaların ardından dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ve kupa verildi.




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