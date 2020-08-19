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Spor Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmeyi traktörlü konvoyla kutladılar
Spor

Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmeyi traktörlü konvoyla kutladılar

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir grup taraftar, Erdemli Belediyespor'un Bölgesel Amatör Ligi'ne çıkmasını traktörleriyle tur atarak kutladı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:23:09 -
Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmeyi traktörlü konvoyla kutladılar

MERSİN (AA) - Mersin'de, Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselen Erdemli Belediyespor'un taraftarları, traktörleriyle konvoy yaptı.

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden Erdemli ilçesinde, futbol takımının BAL'a çıkması dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Teknik ekip ve sporcuların üstü açık otobüsle katıldığı kutlamalarda taraftarlar meşale yakıp, marşlar söyledi.

Konvoya, tarlalarını sürdükleri traktörlerle katılan taraftarlar, ilginç görüntüler oluşturdu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, programdaki konuşmasında, hedeflerinin 3. Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Kulüp Başkanı Kamil Boran da ilçeyi BAL'da en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.


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