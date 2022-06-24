Bölgenin önde gelen âlimlerinden Risale-i Nur Talebesi Molla Said Özışık Rahmet-i Rahman'a kavuştu

İLKHA'da yer alan habere göre, Risale-i Nur camiasının Bingöl'de önde gelen isimlerinden ve bölgenin kanaat önderlerinden olan Molla Said Özışık, tedavi gördüğü Bingöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde rahmet-i Rahman'a kavuştu.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni ziyaretinden sonra 90 yıllık ömrünü Risale-i Nur hizmetine vakfedip, yüzlerce talebe yetiştiren, birçok medrese açan, iman hizmetinde ihlas sembolü olan Molla Sait Özışık Hoca, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Özışık'ın cenazesi Gözer (Şenik) köyünde defnedileceği öğrenildi.

Molla Said Özışık kimdir?

Risale Haber'de İ. Ömeroğlu, Yahya Medeni ve M. Numan Özel'in anlatımına göre, Seyda Molla Saîd Özışık 1932 senesinde Bingöl’de doğdu. (Kimlikte 1935 olarak üç yaş küçük yazılmış.)

Şark usûlü medrese tahsilini askerden evvel tamamlayıp icazet aldı. Muş, Erzurum gibi çevre vilayetlerde medrese okudu. Üstad Bediüzzaman Saîd Nursî Hazretlerini ilk ziyaretleri şu şekilde olmuştur:

Askerden evvel Erzurum’da medresede Arapça tedrisatında bulunurken bir gece rüyasında Üstad'ı görür. Rüyada Üstad imam olmuş namaz kıldırıyor. Üstad selam verdikten sonra kalkıyor ve “Saîd gelsin” diyor. Cemaatten biri “Niye gelsin?” diye sorunca üstad da “Onun dersi var” diyor.

Bu rüya üzerine Üstad Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret etmeye niyet ediyor. Bingöl’den Molla Ahmed isminde bir hoca ile Üstadı ziyarete gelirken Konya’da Abdülmecid ağabeyle görüşürler.

Isparta’da Üstadı ilk ziyaretinde Üstad onun ismini sorar.

Molla Saîd: “Saîd” der.

Üstad da: “Benim adım da Saîd” der.

Üstad Hazretleri onlara “Risale-i Nur’u biliyor musunuz, okuyor musunuz?” diye sorar.

Molla Saîd (Özışık) de Risale-i Nur’u bildiklerini, fakat okumadıklarını söyler.

Üstad da onlara “Diyarbakır’da benim talebem Mehmet Kayalar var. Ona gidin o size Risale-i Nur verir, anlatır.” der. Onları uğurlarken de “Ben sizi kardeşliğe ve talebeliğe kabul ettim.” der.

Molla Saîd’in üstadı ikinci ziyareti de askerde iken oldu. Üstadın vefatından üç sene evvel (tahminen 1957) Isparta’da askerde iken bir iki defa daha ziyaret etmek nasip olur.

Üstada bir soru sorar. Üstad ona sorunun cevabının Risale-i Nur’da olduğunu söyler. Üstadın elini öper ve duâsını alır.

Molla Said'in kişiliği

Molla Saîd’in ömrü medresede iman-Kur’ân hizmetinde, talebe yetiştirmekle geçti. Evlenmeyip hayatını Nurlar'a vakfetti. Hayatının son on yılına kadar medresede kaldı.

Bazı hastalıklarından ve yaşının ilerlemesinden dolayı yaklaşık son on yıl köyde kardeşinin evinde kalmaya devam etti.

Pandemi öncesine kadar her pazar telefon ile arar, “Gelin beni medreseye, derse götürün” derdi. Pazar ikindi derslerine itina ile devam ederdi.

Genelde ders okumaz, okuturdu, gerekli yerlerde bazen izahat yapardı. Üstad’dan, talebelerden hatıralar nakleder, hizmet ile ilgili düstur ve esaslardan bahsederdi, nasihat ve ikazlar yapardı.

Seyda Molla Saîd gerek Arapça şeriat kitapları olsun, gerek Risale-i Nur olsun ve gerekse evrâd-ezkâr noktasında geceleri hep okuma ile iştigal ederdi. Onun ilerleyen yaşına ve hastalıklarına rağmen ilme ve okumaya olan şevkine gıpta ve hayret ederdik.

Seydayı evinde ne zaman ziyaret etsek aile ve medrese efradından en küçüğünden büyüğüne kadar herkesin hâl hatırını sorardı. Hasta birisi olduğunu duyduğunda merak eder sorardı, duâ ederdi.

Ziyaretine gelen herkese, “Kardaşım Risale-i Nur’u okuyun, Risale-i Nur’a hizmet edin, biz ihtiyar olduk, artık siz bu hizmete devam edeceksiniz, bu hizmet sizin omuzlarınızda” derdi.

Seyda hep tebessüm hâlinde idi. Konuştuğunda tebessüm ederek, bazen hafif gülerek ifade ve izahat yapardı.

Seydamızın aynı zamanda şakacı bir anlatım tarzı da vardı. Bazen ibret ve ders verici, latife suretinde menkıbeler, hakikatı ifade eden hikayecikler anlatırdı.

Gerek derslerde, gerek kendisini ziyaret edenlere bilhassa ihlası, uhuvveti, ittihad ve muhabbeti telkin ve tavsiye ederdi.

Bingöl’de onu tanımayan, medresesine gelmeyen, çorbasını içmeyen belki çok azdır.

Menfi olan meselelere asla temas etmez ve ilgilenmezdi. Daima müsbet hareket metodunu ihtiyar etmiştir.

Molla Saîd Sıddık Şeyhanzade (Dursun) ağabeyin dava arkadaşıydı. Sıddık Ağabey Nurculuğun Tarihçesi isimli kitabında, Hulusi Ağabey ve Molla Saîd ile ilgili bazı hatırılara da değiniyor.

Molla Saîd ağabey böbrek yetmezliğinden rahatsız olunca hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir ay kadar hastanede, bazı günler yoğun bakımda kaldı. 22 Haziran 2022 çarşamba akşamı saat 10 gibi vefat etti.

Elhamdulillah seydamızın bir asra yakın hayatı da güzeldi, vefatı da güzeldi.

Rabbim ona rahmet eylesin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselâtü vesselama ve Üstad Hazretlerine komşu eylesin. Bizleri de onların yolundan giden ve onların davasına sahib çıkan hâlis nur talebelerinden eylesin, âmin..

Rahmeten vâsiaten ebeden..

Seyda Molla Saîd’in hastanedeki hâlinden müteessir olup, vefatından dokuz gün evvel kalbe ilham gelen hissiyatımı şiire şöyle dökmüştüm:

MOLLA SAÎD

Kader ona ezelden demiş Saîd

Kalbi de saîd hem üstâdı Saîd

Bir asra yakın bereketli bir ömür

Ey Kur’ân şakirdi Molla Saîd

Askerde gördü Nûr üstâdını

Fedâ etti o zaman tüm hayatını

Vazgeçti âl-u iyâlden, dünyâdan

Ey Nûr kahramanı Molla Saîd

Medresesi onun üstâdın kışlası

Yüzünde var nûr tebessüm ve ihlâsı

Îmânı kurtarmaktır onun davâsı

Ey Nûr hâdimi Molla Saîd

Ne mutlu sana ey mübarek Seydâ

Bekliyor seni üstâd ve talebeleri orada

Tebrik ve duâ eder melekler hizmetini

Ey nurcuların ağabeyi Molla Saîd