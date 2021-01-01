Bölgeden tehlikeli girişimi duyurdular! Rusya kitlesel saldırı başlattı

Rus savaş uçakları, Suriye ordusu otobüsüne pusu kurduktan sonra DAEŞ'e karşı kitlesel saldırı başlattı.

Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Doğu Humus'un Badiya Al-Şam bölgesi ve batı Deir Ezzor'a büyük bir hava saldırısı düzenledi. Rusya’nın bölgede saldırıyı Arap medyasına göre DAEŞ’e karşı başlattı.

Rus hava saldırıları, DAEŞ'in Suriye Arap Ordusu (SAA) üyelerini taşıyan bir yolcu otobüsüne pusu kurmasından önce başladı.

Yoğunlaşan saldırıda 20 terörist ve 8 sivilin öldürüldüğü iddia edildi. Ayrıca saldırının iki kat daha arttığı da aktarıldı.