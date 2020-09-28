Bölgeden Akit’e sıcak haber: İşgal altındaki topraklar kurtarılacak

Muhammet Kutlu Ankara

Ermenistan Ordusu’nun dün sabah Ağdam’daki sivil hedeflere karşı başlattığı insanlık dışı saldırı sonrasında Azerbaycan Ordusu’nca tüm sınır hattı boyunca başlatılan harekatla yeniden şiddetlenen Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin Azerbaycan kaynaklarından son bilgiler Akit’e gelmeye devam ediyor...

Azerbaycan Siyasi İçtimai Milletlerarası Araştırmalar Merkezi Başkanı Samir Adıgüzel, şunları anlattı: “Ermenistan ordusu, mevzilere karşı yeni tertibat kurdu. Tovuz’da bir saldırı düzenlemişti şehitler verdik. Tabi orada Azerbaycan gereken cevabı verdi. Bugün de Ermeni silahlı kuvvetleri Ağdam köylerini vurdu. Bölgede sivil kayıp ve yaralılar olduğunu öğrendik. Ordumuz derhal cevap vermiş ve Ermeni mevzilerini vurmaya başlamıştır. İnşallah işgal altındaki topraklarımızın da kurtarıldığı haberini en kısa zamanda alacağız.”

Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilciliği Basın Sözcüsü Gazeteci Yazar Oktay Hacımusalı da, şunları aktardı: “Bu beklenen bir taarruzdu. Azerbaycan eninde sonunda topraklarını işgalden kurtarmak zorundaydı. Bunu bölgedeki son durum da gösteriyordu. Bölgedeki jeopolitik durum da bunu gerektiriyordu. Halk ve iktidarın birliği, bütünlüğü, beraberliği, Karabağ sorununun bir an önce çözüme kavuşması yönündeydi. Kardeş Türkiye’nin desteği de bunu tetikledi. Ermenistan’ın provokatif saldırılara karşı cephenin tümünde ordumuz taarruza başladı. Azerbaycan, Ermenilerin ölmek istemiyorlarsa bir an önce Karabağ’ı terk etmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü Ermenistan açık bir işgalci durumunda. Gerçekler Azerbaycan’dan yana, topraklarını savunuyor. Kahraman Ordusu, 2016’da yarım kalan o savaşı tamamlayıp Karabağ’ı ve tarihi Azerbaycan topraklarını kurtaracaktır.”