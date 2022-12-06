Bölgedeki dengeler kökten değişti: Terör hedeflerinin kaynağı belli oldu! Tünel farelerine NEB'le temizlik

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terörle mücadelede geliştirdiği yeni doktrinle alandaki dengeleri kökten değiştirdi. Tehdidi yerinde etkisiz hale getirme stratejisi çerçevesinde, TSK envanterine giren yeni silah sistemleri, teknolojik ve akıllı mühimmatlarla operasyon alanında "kuvvet çarpanı" avantajı elde etti. TSK kışın -39 derecede ve 8.5 metre karda, yazın 44 dereceyi bulan sıcakta, her türlü iklim şartında teknolojik gücünü ve yerli savunma sanayii birikimini kullanarak sonuç aldı.

Operasyon kabiliyetinde İHA/SİHA'ya dayalı harekât planlaması, yerli akıllı mühimmat kapasitesi ve elektronik harp imkânları sahada büyük üstünlük kazandırdı. Pençe serisi operasyonlarda kullanılan yenilikçi sistemler terör örgütünde çöküşü hızlandırdı. Terör örgütü yöneticilerinin, örgüt mensuplarına İHA'lardan kaçabilmesi için küçük gruplar halinde hareket etme, yerleşim yerlerinde tüneller kazarak hareket esnekliği kazanma talimatı verdiği ortaya çıktı.

İHA VE SİHA'LAR KÂBUSLARI OLDU

Sabah'ın haberine göre, Milli İHA/SİHA teknolojisini kullanan Türkiye, birçok ülke silahlı kuvvetleri tarafından rol model olarak görülüyor. En ince detaylar dahi hesaba katılarak büyük özenle planlanan operasyonlarda İHA ve SİHA'lar yoluyla gerçek zamanlı hedef tespiti yapılıyor. 2015'ten bu yana ordunun envanterinde yer alan Bayraktar Taktik İHA'lar istihbarat, keşif ve gözetleme noktasında Türk askerinin en yakın destekçisi oldu. Teknik istihbarat ile alan ve adam istihbaratının da katkısıyla işaretlenen hedefler kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.

TUSAŞ'ın geliştirdiği 24-32 saat havada kalabilen operatif İHA ANKA, havada kalma süresiyle TSK'nın caydırıcılığını artırıyor.

5 bin 500 kilogramdan fazla azami kalkış ağırlığı sahip olan ve hava-hava muharebesi yapabildiği için, Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) olarak da adlandırılan AKINCI ise özellikle Pençe Kilit Operasyonu'ndaki performansıyla göz doldurdu.

Türk SİHA'larının terör yuvalarını yerle bir ettiği mühimmatların başında ise ROKETSAN yapımı MAM mühimmat ailesi yer alıyor. AKINCI TİHA ve SİHA'lardan ateşlendiğinde 30 kilometreden hedefi yok eden MAM-L, SİHA operasyonlarının ana mühimmatı olarak görülüyor. Hedeflerin havadan vurulmasının ardından başlayan topçu atışlarında ise T-155 Fırtına obüsleri teröristlerin kâbusu oluyor. Topçu birlikler operasyonlarda Fırtına obüslerinin yanında Anadolu, Sakarya gibi yerli üretim çok namlulu roketatarları da (ÇNRA) kullanıyor.

TSK envanterinde 8 yıldır yer alan T129 ATAK helikopterleri, 20 mm'lik roketler ve lazer güdümlü Cirit füzeleri ile teröristlerin bulunduğu alanı ateş altına alıyor.

SİVİL HASSASİYETİ İÇİN GÜDÜM KİTİ

Operasyonlarda kullanılan güdüm kitleri, "TSK sivilleri vuruyor" yalanlarını çürütüyor. Terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen hava bombardımanlarında sivil hassasiyetini gözetmek adına güdüm kiti takılı mühimmatlar kullanılıyor. Hava kuvvetlerince en çok kullanılan güdüm kitleri arasında ise TEBER, HGK (hassas güdüm kiti) ve LGK (lazer güdüm kiti) ailesi yer alıyor. Güdüm kiti takılan bombalar, gece gündüz ve mevsim fark etmeden hedefleri hassas olarak vuruyor. Lazer güdümlü mühimmatların hedefini vurması için lazer işaretleme yapılırken ASELSAN üretimi Engerek kullanılıyor

KOMANDOLARA ÖZEL TÜFEK

Türk komandoların piyade tüfekleri (Milli Piyade Tüfeği) MPT/55-55K-76 ile teröristler etkisiz hale getiriliyor. MPT'ler NATO standardında belirlenen 42 testi geçerek kullanıma sunuldu. MPT'ler sıcak, soğuk, yağmur ve çöl şartları dahil her şartta kullanılabiliyor.

TÜNEL FARELERİNE NEB'LE TEMİZLİK

Başkan Erdoğan'ın "Açtıkları çukurlara gömülen, bugün içine sığındıkları beton tünelleri mezarları yapacağımız teröristlerin kullanım süresi dolmuştur" sözleriyle vurguladığı Batı'nın teröristler için inşa ettiği tüneller, TÜBİTAK yapımı "beton delici bomba" NEB (Nüfuz edici bomba) ile teröristlerin başına yıkılıyor. NEB-84, Türkiye'nin ilk milli beton delici bombası.

PUSU VE SIZMALARA 'KARGU' DARBESİ

Mehmetçiğin sınır ötesi nokta operasyonlarında aktif olarak kullandığı KARGU Kamikaze İHA, teröristlerin pusu ve sızma girişimlerine karşı askerin önemli destekçilerinden. Kargu, 7 kg olması sayesinde bir asker tarafından kolaylıkla taşınabiliyor. Hedefi seçtikten sonra kendisi otomatik olarak takip edebilen Kargu, "vur" emri verilmesinin ardından 2 saniyede harekete geçiyor KARGU İHA, 27 Kasım'da Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirilmesinde aktif rol aldı. Yakın mesafede hedef üzerinde uçan SERÇE 1/2 Çok Rotorlu İHA da Pençe operasyonlarında kullanılan ürünlerden oldu.