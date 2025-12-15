  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bölgede tansiyon yükseliyor! Suriye'den ateş açıldı

Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda devriye görevi yapan askerlerine Suriye tarafından ateş açıldığını açıkladı. Olayda yaralanan olmazken, iki ülke arasında temas kurulduğu bildirildi.

Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda devriye görevi yürüten askerlerine Suriye tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Hermel kentine bağlı Meşrefe bölgesinde akşam saatlerinde devriye görevi yürüten askerlere Suriye tarafından ateş açıldığı, Lübnan askerlerinin de ateşin geldiği kaynaklara karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, olayda askerler arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedilirken, hadisenin ardından Lübnan ordusu ile ilgili Suriye makamları arasında temaslar kurulduğu ve durumun yeniden normale döndüğü ifade edildi.

Suriye'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

