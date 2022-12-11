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Dünya Bölgede savaş riski! Sırbistan'dan kritik hamle
Dünya

Bölgede savaş riski! Sırbistan'dan kritik hamle

Doğu Avrupa'da Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik sürüyor. Sırpların son hamlesi ise savaş riski korkusunu körüklüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 23:35:00 -
Bölgede savaş riski! Sırbistan'dan kritik hamle

Kosova’nın kuzeyindeki saldırıların ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı aldı.

Kosova'nın kuzeyinde dün akşam yaşanan şiddet olayları sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı aldı. Toplantının içeriğine dair detay verilmedi.

ABD’den tepki

ABD'nin Priştine Büyükelçisi Jeffrey-M-Hovenier ise, şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu ve sorumluların adaletin karşısına çıkarılması gerektiğini belirtti.

Ülkenin kuzeyindeki yerel seçimler ertelendi

Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede yapılması planlanan erken genel seçim öncesi bölgede gerginlik her geçen gün artıyor. Kosovalı Sırplar, Kosova polisinin eski Sırp mensubu Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından ülkenin kuzeyine barikatlar kurmuş, AB’nin Kosova'daki Avrupa Birliği Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) dün gece saldırıya uğramıştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova'nın söz konusu belediyelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetini artırması üzerine yaşanan şiddet olaylarının ardından, erken yerel seçimlerin, Nisan 2023'e ertelendiğini duyurmuştu.

Sırbistan'dan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, 100'den fazla ülke tarafından tanınsa da Sırbistan burayı hala kendi toprağı olarak görüyor. İki ülke arasında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci sürdürülüyor.

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