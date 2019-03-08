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Bölgede kriz çıkaracak gelişme! Rus casus yakalandı

Ukrayna'da Rusya İstihbarat Servisi'ne çalışan bir ajan yakalandı. Rusya adına çalışan istihbaratçının Ukrayna vatandaşı olduğu öğrenildi.

08 Mart 2019 Cuma 18:26
Bölgede kriz çıkaracak gelişme! Rus casus yakalandı

Ukrayna, Rusya İstihbarat Servisi (FSB) için çalışan Ukrayna vatandaşını operasyonla yakaladı.

Ukrayna gençlik hareketleri, dini grupların hedefleri ve finans programları, milli dernekler ve onların yöneticileri ile ilgili birçok bilgi ve belgenin, gözaltındaki şahıs tarafından FSB'ye sunulduğu ifade edildi.

2015 yılında Rusya ve Estonya, gözaltında tutulan ajanlarını karşılıklı olarak bir köprü üstünde takas etmiş ve film sahnelerini aratmayan sahneler kameralara yansımıştı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:26
  1. Rusya
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