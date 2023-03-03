Bölgede kritik iş birliği: Türkiye ordumuzu eğitti

Ankara ve Konya'ya birkaç günlük ziyaret gerçekleştiren ve tarım şirketlerinin yetkilileriyle görüşen Sabally, Anadolu Ajansına (AA) değerlendirmelerde bulundu.

Sabally, bir tarım şirketinin daveti üzerine Türkiye'ye geldiğini ve çok iyi ağırlandığını dile getirerek, Gambiya'nın tarım ekonomisine sahip olduğunu ve verimliliği artıracak ürünler aradıklarını anlattı.

BÖLGEDE KRİTİK İŞ BİRLİĞİ: TÜRKİYE ORDUMUZU EĞİTTİ

Türkiye ile Gambiya arasında askeri işbirliği olduğunu kaydeden Sabally, Türkiye'nin Gambiya ordusuna eğitim verdiğini belirtti.

Sabally, öte yandan Türkiye'de öğrenim gören çok sayıda Gambiyalının olduğuna dikkati çekerek, yüksek lisans ve doktora düzeyinde tarım eğitimi alan çok sayıda öğrencinin Türkiye'deki burslardan faydalandığını söyledi.

Ülkesinin dünya çapında 20'den daha az büyükelçiliğinin olduğunu kaydeden Sabally, "Ancak Türkiye, Gambiya için çok önemli bir ortak olduğundan burada, Ankara'da çok köklü bir büyükelçiliğimiz ve İstanbul'da bir konsolosluğumuz var. Dolayısıyla Türkiye ile Gambiya Cumhuriyeti arasında çok mükemmel bir ilişki var." değerlendirmesini yaptı.

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GAMBİYA, TÜRKİYE İLE TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR

Sabally, Türkiye ile Gambiya arasında tarım alanında işbirliğinin sağlanması için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ile Gambiya arasında tarım konusunda çok fazla anlaşma yok. Bence bu ilk adım ve muhtemelen doğru yönde atılmış bir adım." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda bir anlaşma olup olmayacağına yönelik soruya da yanıt veren Sabally, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den 2 ay önce bir mektup aldığını dile getirerek, "Bekleyen bir davet var, henüz bir tarih belirlemedik. Akabinde önümüzdeki birkaç ay içinde, büyük ihtimalle ben bizzat resmi ziyaretle Türkiye'deki mevkidaşımı ziyaret edeceğim. Tarım Bakanı ile görüşeceğim ve bundan sonra kesinlikle bir tarımsal ilişki kuracağız." diye konuştu.

"TÜRKİYE, TARIM VE SULAMA AÇISINDAN OLDUKÇA İLERİ DÜZEYDE"

Sabally, Türkiye'nin Gambiya'nın tarım sektöründeki hedeflerine ulaşma çabalarına nasıl destek olabileceği sorusuna da "Türkiye, tarım ve sulama açısından oldukça ileri düzeyde. Gambiya, suyu bol olan bir ülke: Gambiya Nehri, tatlı su. Ülkemizin büyüklüğüne göre çok fazla araziye sahibiz. Küçük bir ülkeyiz ancak ekilebilir arazi 500 bin dönümden fazla ve biz sadece 200 bin dönüm ekiyoruz. Nüfusumuz çok genç. Nüfusumuzun yüzde 65'i genç. Türkiye, sulama altyapısı, sulama teknolojisi anlamında kapasiteye sahip." yanıtını verdi.

Türkiye'nin Gambiya'ya kadar uzanan altyapı kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Sabally, Türkiye'nin bu konuda uzmanlığa sahip bulunduğuna işaret etti.

Sabally, Gambiya'nın halen sulama ve su mühendisliği konusunda insan kaynağı ihtiyacının olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu konuda Gambiya'ya ulaşma kapasitesine de sahip bulunduğunu ve bunu sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

"GAMBİYA CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİ MÜKEMMEL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'de Gambiya'ya yaptığı devlet başkanı düzeyinde ilk olma özelliği taşıyan ziyarete de değinen Sabally, "Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı, benim ülkemde çok beğeniliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz çünkü ülkemizin yüzde 95'i, yüzde 96'sı Müslüman ve Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep) Tayyip Erdoğan'ı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabally, iki ülke arasındaki askeri ilişkiler nedeniyle Gambiya halkının 1990'lı yılların başından beri Türk halkına bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Gambiya Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişki mükemmel. 2020'de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden sonra çok daha iyi hale geldi." şeklinde konuştu.

Bu ziyaretinde gördüğü misafirperverlikten ve incelediği tarım ürünlerinden çok etkilendiklerini kaydeden Sabally, bir sonraki şehre yapacağı ziyareti dört gözle beklediklerini söyledi.

Sabally, "Şu ana kadar gezimiz mükemmel geçti ve gördüğümüz ürünlerin Gambiya'daki tarımsal üretkenliği büyük oranda artıracağını düşünüyoruz. Bundan etkilendik." değerlendirmesinde bulundu.