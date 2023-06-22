Bölgede jet hızında açıklama geldi: İsrail'de Filistin bayrağı sansürüne 'karpuz' çözümü

İsrail Tel Aviv'de bir grup aktivist, İsrail polisinin Filistin bayrağı taşıyanları gözaltına almasını protesto etmek için üzerinde karpuz görseli olan minibüsleri şehir sokaklarında gezdirdi. Uzun yıllardır İsrail sansürünü atlatmak isteyen Filistinlilerin karpuz görseli kullandığı biliniyordu. Filistin bayrağındaki siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı renkleri taşıması nedeniyle karpuz sembolünü kullanmak Filistinliler arasında adeta gelenek haline geldi.

Tel Aviv'de de ırkçılık karşıtı grup Zazim tarfından organize edilen protestoda, bir minibüsün üzerine giydirilen karpuz görselinin üzerine "Bu bir Filistin bayrağı değildir" ifadeleri de yazıldı.

Karpuz görselinin Tel Aviv bölgesinde sıklıkla kullanılan 16 minibüsün üzerine giydirildiği de belirtildi. Zazim Direktörü Raluca Ganea konuyla ilgili, "Hükümete mesajımız açık: Saçma bir yasağı delmek için daima bir yol bulacağız ve ifade özgürlüğü ve demokrasi için savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

YASAK YOK AMA GÖZALTI VAR

İsrail'de şu anda Filistin bayrağı taşımayı engelleyen yasal bir düzenleme yok fakat ocak ayında Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Emniyet Müdürü Kobi Şabtai'den talimat alan polis bayrağın huzur ortamını bozduğu iddiasıyla gözaltı işlemi uyguluyor.

Ben Gvir'in liderlik ettiği aşırı sağ Yahudi Gücü Partisi (Otzma Yehudit), üniversite kampüslerinde Filistin bayrağının yasaklanması için parlamentoya bir yasa teklifi vermişti ancak rektörler ve hak gruplarından gelen itirazların ardından hükümet süreci durdurmuştu.

Filistin bayrağı, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Gazze ve Batı Şeria'da yasaklanmıştı. Bu yüzden pek çok tutuklama gerçekleşirken, aktivistler bayrakla aynı renkleri taşıyan karpuza yönelmişti.

1993'te taraflar arasında imzalanan Oslo Anlaşması'yla Filistin bayrağı yasağı kağıt üzerinde kaldırılsa da fiili yasak hükümetten hükümete farklılık gösteren derecelerde sürüyor.

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