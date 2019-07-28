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Bölgede göç kavgası sürüyor! ABD İran'a karşı devrimci ordu kurdu

Türkiye’ye karşı YPG şemsiyesi altında Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) kuran ABD, şimdi de İran’a karşı yine Kürt ağırlıklı Deyr ez Zorlu savaşçılardan oluşan 'Devrimci Komando Ordusu’nu kurduğu bildirildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:55
Bölgede göç kavgası sürüyor! ABD İran'a karşı devrimci ordu kurdu

Suriye'de güç kavgası sürüyor. ABD, Türkiye'ye karşı YPG şemsiyesi altında Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) kurdurduktan sonra, şimdi de İran'a karşı yine Kürt ağırlıklı Deyr ez Zorlu savaşçılardan oluşan Devrimci Komando Ordusu'nu kurduğu bildirildi.

Haberi doğrulayan Lübnan'ın El Modon gazetesi, Kürt ağırlıklı Deyr ez Zorlu savaşçılardan oluşan Devrimci Komando Ordusu'nun ABD tarafından yeniden faaliyete geçirildiğini iddia etti. Habere göre uluslararası koalisyon güçleri Irak, Suriye, Ürdün sınırlarının kesiştiği noktada bulunan Tanf bölgesinde top ve roket fırlatıcıları dahil ağır silahlarla tatbikat yapacak, bu tatbikata Devrimci Komando Ordusu da katılacaktı. Haberde ayrıca Devrimci Komando Ordusu'nun eleman toplayacağı ve yeni üyeler için Ürdün'de eğitim kampları kuracağı belirtiliyordu.

'Suudi Arabistan da destek verdi'

Devrimci Komando Ordusu'nun Deyr ez Zor'da ve Suriye-Irak sınırında İranlı milislere karşı yerel taarruz gücü olarak kullanılabileceğini belirten gazete, şöyle diyordu: “Bu haberler, ABD'nin doğu Suriye'deki İranlı milisler üzerinde baskıyı arttırdığı bir ortamda geliyor. Baskıya Suudi Arabistan da destek verdi. Sabhan söz konusu vilayetin yeniden inşasına cömert destek sözü verdi.

Araştırmacı Socrates El Alu'ya göre İran Deyr ez Zor'u, ABD kontrolünde olan Tanf sınır kapısına alternatif güzergâh olarak görüyor. Tanf'ta uluslararası koalisyonun askeri üssü var.

Askeri konseyler

Alu'nun değerlendirmesi şöyle: “Tahran'ı Irak ve Suriye üzerinden Beyrut'a bağlamak isteyen İran, bu stratejik projesini gerçekleştirebilmek için Deyr ez Zor'u kontrol etmek istiyor. ABD de bunu engellemeye çalışıyor. Deyrizor ABD için Amerikan üslerinin bulunduğu kuzeydoğu Suriye'deki nüfuz alanları (Kürt bölgeleri) arasında bağlantı noktası teşkil ediyor.

Koalisyon mart ayında DAEŞ'in Suriye'deki mağlubiyetini ilan ettikten sonra kuzeydoğudaki Rakka, Deyr ez Zor Amuda, Kamışlı, Haseke, Derik ve Tel Abyad bölgelerinde askeri konseyler kurulmuştu.

Gazeteci Nureddin Ömer'e göre “Askeri konseylerin kuruluşu ve bu güçlerin yeniden yapılandırılmasıyla, Ankara'yla Washington arasında varılacak nihai anlaşmadan sonra Fırat'ın doğusunda kurulması beklenen güvenli bölgede bu güçlerin yer alması amaçlanıyor.

Ankara-Washington temaslarında konseylerin güvenli bölgenin askeri kanadı olma ihtimalinin görüşüldüğünü söyleyen Ömer, şöyle devam etti: “Bu, Suudi Arabistan'ın DSG'yi Suriye Yüksek Müzakere Komitesi'ne dahil etmek istediği haberleriyle bağdaşıyor. Sızan bilgilere göre DSG Riyad-3 konferansına davet edildi.

Kürtlere başka taraflardan da destek geliyor. Gazeteci Ahmedi, Fransa, İsveç ve Norveç'ten gelen diplomatik heyetlerin Rojava yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde kamusal hizmetler ve insani projeler için destek sözü verdiklerini belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ise uluslararası koalisyon 14 Temmuz'da lojistik yardımlar, araçlar ve yeniden inşa malzemesi taşıyan 280 TIR'ı Irak'ın kuzeyinden SDG bölgelerine gönderdi. Böylece marttan itibaren Fırat'ın doğusuna ulaşan sevkiyat sayısı 1730'u buldu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:55
  1. Ankara
  2. Suriye
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. YPG
  6. Suriye Demokratik Güçleri (SDG)
  7. İran
  8. Deyr ez Zorlu
  9. Devrimci Komando Ordusu
  10. Lübnan
  11. Suudi Arabistan
  12. Araştırmacı Socrates El Alu
  13. DAEŞ
  14. Tanf sınır kapısı
  15. El Tanf Sınır Kapısı
  16. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi

YORUM YAZ

  • CabirCabir2 dk önce
    Siyonistlerin güdümündeki ABD uzun yıllardır Büyük İsrail'i kurmak için Ortadoğu yu işbirlikçileriyle birlikte kan ve gözyaşına boğdu belki İran'a yaptığı bu plan İsrail'in sonunu hazırlayacaktır,
  • ahmetahmet19 dk önce
    Deyrizorlu savaşçı mı? Bu haydut cami de insan da bırakmadı Suriyenin bu şehrinde... kurduğu DEAŞ, PKK, FETÖ gibi taşeron ve BLACKWATER PARALI ESKİ ASKERLERDEN OLŞAN KAATİL SÜRÜSÜ.... bu numarayı yemeyelim artık HAYDUT KAATİLLERİNB ALGI OYUNUNA GELMEYELİM

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