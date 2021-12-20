Bölgede gerilim tırmanıyor! İsrail talimatı kesin olarak verdi

İran'ın nükleer programını engellemek için diplomatik çabalar devam ederken, İsrail savunma bakanı güvenlik güçlerine askeri bir seçenek hazırlamaları talimatını verdi ve dünyaya 'İran'ın nükleer programı yeterince kısıtlanmazsa İsrail sorunu kendi ele alacak' uyarısında bulundu.

İsrail'den İran'a karşı tehdit niteliğinde açıklamalar gelirken eski bir üst düzey İsrail askeri yetkilisi İsrail'in İran'ın nükleer programını en azından yakın zamanda yok edebilecek, hatta önemli ölçüde geciktirebilecek bir saldırıyı gerçekleştirme yeteneğinden yoksun olduğunu açıkladı.

En az iki yıl sürer

Başka bir güvenlik yetkilisi ise İran'ın nükleer projesine ciddi zarar verebilecek bir saldırı hazırlamanın en az iki yıl süreceğini söyledi.

Görülen o ki, İran'ın uzak bölgelerindeki düzinelerce nükleer tesisi yok etmek için İsrail yetkililerinin tehdit ettiği türden bir saldırı, ülkenin silahlı kuvvetlerinin mevcut kaynaklarının çok ötesinde.

Tek ABD yapabilir

Emekli İsrail Hava Kuvvetleri generali Relik Shafir, "Bütün bölgeleri kapsayacak bir plan yapmak çok zor, hatta imkansız diyebilirim. Yaşadığımız dünyada böyle bir harekatı sürdürebilecek tek hava kuvveti ABD Hava Kuvvetleridir" dedi .

ABD ve İsrail ortak harekat için masada

İran'a yönelik askeri saldırıya ilişkin son tartışma tam da Viyana'da İran'la nükleer müzakereleri devam ederken geldi. Geçtiğimiz günlerde İsrail ve ABD'nin İran'a karşı ortak bir Askeri Harekat için masaya oturacakları haberi çok konuşulmuştu...

İran duyurdu: Müzakereler başlıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık basın toplantısında Viyana görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Viyana müzakerelerinde ABD ile doğrudan görüşmediklerini belirten Hatipzade, gerekli mesajların AB üzerinden Washington yönetimine gönderildiğini söyledi.

İran'ın sunduğu iki taslak metin hakkında anlaşmaya varıldığını belirten Hatipzade, "Uzun süren görüşmelerin ardından iki taslak metin hakkında sonuca varıldı. Eğer karşı taraf bu anlayışını müzakerelerin başında göstermiş olsaydı iki taslak metin üzerinde anlaşmaya daha erken varmış olurduk" dedi. Hatipzade, Viyana müzakerelerinin yılbaşı sonrasında yeniden başlayacağını ifade etti.

Nükleer anlaşma çerçevesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na ait kamera sistemlerinin Kerec nükleer tesisinde yeniden aktif edilmesine ilişkin konuşan Hatipzade, "Gerekli teknik ve güvenlik işlemleri yapıldıktan sonra kamera sisteminin Kerec nükleer tesisinde aktif edilmesine izin vereceğiz. Bu konuda hiçbir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.