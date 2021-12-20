Bölgede gerilim tırmanıyor! Dost ülkeden 36 adet J-10C hamlesi

Pakistan ve Çin, JF-17 avcı uçakları için ortak üretim anlaşmasını ilk imzaladıklarında, uzmanlar hamleyi 'Hindistan'ın birinci sınıf savaş uçaklarına meydan okuyacak çığır açan bir girişim' olarak yorumladı.

Ancak iddialara göre, Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF), Çin yapımı başka bir jet J-10C'yi hizmete almaya hazırlanıyor. İddiaya, göre Pakistan Çin'den 36 adet J-10C almayı planlıyor.

Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) oldukça büyük bir JF-17 Thunder filosuna sahip olsa da, iddialara göre, Çin yapımı başka bir jet J-10C'yi almaya hazırlanıyor.

Bu yılın başlarında, Pakistan'ın Çin'den 36 J-10C yarı gizli 4.5 nesil uçak almaya hazır olduğunu gösteren haberler ortaya atılmıştı, ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Bağımsız bir araştırma platformu olan House for Strategic & International Affairs (HSIA), Temmuz ayında Twitter'da "Pakistan, 2021'in sonuna kadar Çin'den 36 J-10C yarı-gizli, 4.5 nesil gelişmiş savaş uçağı almaya hazır" dedi.

Hindistan'a karşı J-10C

Pakistan'ın, JF-17 avcı uçaklarından duyduğu memnuniyetsizliğin, Pakistan'ın Çin'den farklı bir sınıftan yeni avcı uçakları satın almasının nedeni olabileceği tahmin ediliyor.

Fransız yapımı Rafale jetlerinin Hindistan'a teslimatı tamamlanmak üzereyken, PAF'ın savaş uçağı filosunu büyütme ve geliştirme ihtiyacı, Güney Asya'da bir güç dengesi sağlamaya çalışan İslamabad'ın karşı hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: star.com.tr