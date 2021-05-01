  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Varank duyurdu: Pazartesi başlıyor
Bakan açıkladı! Kanal İstanbul'la 4 ülke ilgileniyor
Oppo ve Xiaomi sonrası büyük hamle! Dünya devi Türkiye'ye üs kurdu
Hain Can Dündar yine rahat durmadı
Dünya Bölgede dengeleri değiştirecek gelişme! ABD askeri resmen çekilmeye başladı
Dünya

Bölgede dengeleri değiştirecek gelişme! ABD askeri resmen çekilmeye başladı

Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya bağlı askerlerin Afganistan'dan çekilmesi bugün resmen başladı. Askerler aşamalı olarak ülkeden ayrılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 12:23:00 -
Bölgede dengeleri değiştirecek gelişme! ABD askeri resmen çekilmeye başladı

Afganistan'da konuşlu ABD ve NATO silahlı kuvvetleri, bugün itibarıyla resmen çekilmeye başladı.

Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, bugünden itibaren aşamalı olarak ülkeyi terk edecek.

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta çekilme sürecinin başlatılacağını, Afganistan'ın işgalinin yıl dönümü olan 11 Eylül'ün önce tüm askeri kuvvetlerin çekilmiş olacağını açıklamıştı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çekilme sürecinin son bir yılda ülkedeki küçük askeri üslerin kapatılmasıyla başladığını belirterek Biden'ın kararının ardından hazırlıkların hızlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bugüne dek yalnızca 60 ABD askerinin ülkeyi terk ettiği kaydedildi.

ABD ve NATO müttefikleri, 11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak görülen El Kaide örgütü militanlarının sakladığı ve koruduğu gerekçesiyle 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgal etmişti.

ABD'nin Brown Üniversitesinin yürüttüğü "Savaşın Maliyetleri" projesi kapsamındaki tahminlere göre, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla para harcandı.

ABD'den 2 bin 442 askerin öldüğü, 20 bin 666'sının yaralandığı savaşta, 1144 NATO personeli de hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü komedyenden kötü haber
Dünya

Ünlü komedyenden kötü haber

Katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle internet fenomeni haline gelen İspanyol komedyen Juan Joya Borja, 65 yaşında hayatını kaybe..
Prof. Boynukalın hakaretlere yeniakit.com.tr aracılığıyla cevap verdi
İSLAM

Prof. Boynukalın hakaretlere yeniakit.com.tr aracılığıyla cevap verdi

Kendisini hedef alıp, küfür ve hakaretler savuran çevrelere, yeniakit.com.tr aracılığı ile cevap veren eski Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmam..
Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!
Gündem

Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!

Alkol bulamayan müptezellerin hedefindeki Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, onlara en sonunda anlayacakları dilden bir cevap vererek, sosyal medy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay