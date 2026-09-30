Bolat, Türkiye-ABD dış ticaret hacminin 2028 sonunda 50 milyar dolara ulaşmasını öngörüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Chicago'da yaptığı açıklamada Türkiye-ABD dış ticaret hacmine ilişkin öngörüsünü şöyle aktardı: "2025 yılında 38,5 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizin, 2026 yılı sonunda yüzde 10 civarında artışla 42-43 milyar dolar seviyesine, 2028 yılı sonunda ise 50 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz."

Bolat, G20 toplantıları üzerine bulunduğu Chicago'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ticaret Bakanlığının destekleriyle işletilen TOBB Türk Ticaret Merkezi'ni (TOBB TTM) beraberindekilerle ziyaret etti. Türk ihracatçılarının ABD pazarına erişimini kolaylaştıran merkez ve Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD pazarının ölçeğine işaret eden Bolat, "Yaklaşık 375 milyon nüfusu ve 3,3 trilyon dolarlık ithalat hacmiyle dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olan ABD'de, Türk iş insanlarımızın pazara ulaşmasını kolaylaştıran TOBB TTM'nin çalışmalarını yerinde inceleme imkanı bulduk" dedi. Bakana göre merkez, yalnızca bir ticaret merkezi olmanın ötesinde, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları kapsamında da Türk firmalarına önemli imkânlar sunuyor.

Avrupa'da üç, ABD'de iki proje faaliyette

Bolat, 2022'de yürürlüğe koydukları YLDA destekleriyle ihracatçıların uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişmesini sağlayacak uçtan uca bir lojistik altyapı oluşturmayı hedeflediklerini anlattı. Bakan'a göre, Ticaret Bakanlığınca onaylanan projeler kapsamında Avrupa'da Düsseldorf, Frankfurt-Alzenau ve Berlin-Marsilya merkezli üç, ABD'de ise Chicago ve New Jersey merkezli iki YLDA projesi aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Bolat, TOBB'un ABD'de TTM hüviyetinde yürüttüğü faaliyetlerin Ticaret Bakanlığı'nın YLDA destekleri kapsamında Chicago merkezli YLDA yapılanmasına dönüştürüldüğünü belirtti. Projenin 21 Ekim 2022'de onaylandığını aktaran Bakan, Las Vegas, Tacoma, Kent, Los Angeles, Houston, Miami, Savannah, Dallas, New Jersey ve Philadelphia gibi önemli ticaret merkezlerinde cep depolar planlandığını söyledi.

Bolat, Chicago merkezli YLDA'nın Türk firmalarına pazar araştırması, iş bağlantıları oluşturma, şirket kuruluşu, hukuki ve mali danışmanlık ile lojistik ve operasyonel süreçlerde destek sağladığını ifade etti. Türk ihraç ürünlerine yönelik depolama, yükleme-boşaltma, elleçleme, sevkiyat, kargo birleştirme ve bölme ile ABD'nin farklı bölgelerine dağıtım hizmetlerinin de tek noktadan sunulduğunu belirten Bakan, bu altyapı sayesinde ürünlerin son alıcılara 24 saatin altında ulaştırılabildiğini, taşıma maliyetlerinin azaltıldığını ve depolama maliyetlerinde yüzde 50'ye varan avantaj sağlandığını kaydetti.

"Bugüne kadar 165 firmamız bu YLDA'dan yararlandı"

Chicago'daki yapının Türk firmalarının ABD pazarındaki varlıklarını güçlendirmelerine ve ihracatlarını artırmalarına katkı sağladığını vurgulayan Bolat, şunları söyledi: "Bugüne kadar 165 firmamız bu YLDA'dan yararlandı. Ayrıca son beş yılda 500'ün üzerinde, yalnızca son bir yılda ise yaklaşık 150 Türk firmamıza ABD pazarında ihracatlarını artırmaları amacıyla destek verildi ve verilmeye devam ediyor."

Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerinin güçlü bir ivmeyle geliştiğini aktaran Bakan, "İhracatımızın ve ithalatımızın karşılıklı olarak artması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesi açısından memnuniyet vericidir" dedi. Bolat, Chicago'daki TOBB Türk Ticaret Merkezi ve YLDA yapılanmasını, bu hedefler doğrultusunda Türk firmalarının ABD ve Kuzey Amerika pazarındaki rekabet gücünü artıran önemli bir altyapı olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Bakan, "ABD'de ikinci bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz" ifadesini kullanarak Türk iş dünyasının ABD pazarındaki etkinliğini daha da artırmayı, mal ve hizmet ihracatını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.