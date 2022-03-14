Boksta dünya devleri İstanbul'da buluşuyor

İngiltere'de faaliyetlerini sürdüren İranlı dövüş kulübü ‘Hunter Fight London' ile anlaşma imzalayan Vendetta Organizasyon, Sinan Erdem Kompleksi'nde dev bir dövüş galasına imza atmaya hazırlanıyor. 26 Mart gecesi Türk ve İranlı sporcuların yanı sıra dünyanın dört bir yanından şampiyon dövüşçülerin katılacağı ‘Vendetta Fight Night 25' İngiltere, İran ve Türkiye'de naklen yayınlanacak.

Bülent Sağlam: “Dev kapışmalar bizi bekliyor”

Vendetta markasının sahibi ve CEO'su Bülent Sağlam, organizatör İbrahim Dağdeviren ile birlikte yaptıkları muhteşem organizasyonların sporseverler tarafından büyük beğeni topladığını belirterek, "İran'da yüzyıllardan beridir kutlanan ve onlar için çok önemli olan Nevruz Bayramını ülkemizde kutlamaya karar verdiler. Bu amaçla dev bir dövüş galası düzenliyoruz. Vendetta Kıtalararası Şampiyonluk maçı için Dağıstanlı ‘One Champion' dünya şampiyonu Jamal Yusupov, Enfusion Turnuvası şampiyonu Muhammed Ghaedibardeh'in yanı sıra Mohammed Habibpoor ve Masoud Mineaive ringe çıkacak. Ayrıca MMA ve Kickboks dünyasının dev isimleri sahne alarak birbirinden çekişmeli maçlara imza atacaklar. Yine ülkemiz ve dünyanın başarılı isimlerinden Vahit İpek ile M. Berat Altıntop da mücadele verecek. Gecede DJ ve sanatçılarda konser verecek. Sasy ve Baby Brown gibi dev isimlerde sahne alacak" dedi.

“İstanbul'da olmaktan mutluyuz”

İngiltere'de faaliyetlerini sürdüren İranlı dövüş okulu Hunterfight yönetimi tarafından yapılan açıklamada ülkeleri için büyük öneme sahip olan Nevruz Bayramını İstanbul'da kutlamaktan büyük mutluluk duydukları vurgulanarak, “Vendetta dünya çapında isim yapmış olan büyük ve kaliteli organizasyonlar düzenlemesiyle üne kavuşmuştur. Bülent Sağlam ve İbrahim Dağdeviren, bu işi çok iyi yapıyorlar. Başta İngiltere ve İstanbul'da organizasyonlar yapmak için kendileriyle anlaşmalar yaptık. Mart ayı biz İranlılar için çok önemlidir ve bu ayda ülkemizden çok sayıda insan gelerek İstanbul'da kutlamalar yapıyorlar. 26 Mart'taki galamıza da çok sayıda İranlı gelerek Türk-İran dostluğunu spor ve müzik eğlencesi eşliğinde pekiştireceklerdir. Unutulmazlar arasına girecek olan bu geceye Tüm İstanbul halkını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.