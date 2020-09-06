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Spor Boksör Ali Eren Demirezen'in hedefi dünya şampiyonluğu
Spor

Boksör Ali Eren Demirezen'in hedefi dünya şampiyonluğu

Yeniakit Publisher
2020-09-06 12:18:51 -
Boksör Ali Eren Demirezen'in hedefi dünya şampiyonluğu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yaşayan ağır sıklet boksör Ali Eren Demirezen, Ukrayna'da çıkacağı müsabakada dünya sıralamasındaki yerini koruyarak önce Avrupa, daha sonra dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Ali Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çok iyi bir antrenman dönemi geçirdiğini söyledi.

Türkiye'yi, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra profesyonel boksta temsil ettiğini belirten Ali Eren, "3 kez üst üste Avrupa şampiyonu oldum. Dünya sıralamasında şu anda ilk 100'ün içindeyim." dedi.

Ali Eren Demirezen, 20 Eylül'de Ukrayna'da dünya sıralamasına etki edecek bir karşılaşmaya çıkacağını anlattı.

Öncelikli hedefinin bu müsabakadan başarıyla ayrılmak olduğunu vurgulayan Ali Eren, "İnşallah oradaki maçımı aldıktan sonra dünya sıralamasında ilk 20'ye girip dünya şampiyonluğu maçı yapmaya hak kazanarak Türk bayrağını ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, dünya şampiyonluğu kemerini ülkeme getiren ilk Türk boksör olmak istiyorum." diye konuştu.

Son maçını 18 Ocak'ta Almanya'nın Hamburg kentinde yaptığını ve galip geldiğini bildiren Ali Eren Demirezen, mayısta dünya şampiyonluğu yolunda gerçekleştirilecek müsabakaların Kovid-19 nedeniyle ertelendiğini belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan dönemde gerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi gerekse Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden büyük destek gördüğünü dile getiren Ali Eren Demirezen, antrenmanlarını Bursa'nın Mudanya ilçesinde sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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