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Boks ve kick boks öğrenmek isterken, bir ömür sakat kalmayın

Son yılların trend sporlarından boks ve kick boks, uzman kişilerin gözetiminde yapılması gerekiyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:12
Boks ve kick boks öğrenmek isterken, bir ömür sakat kalmayın

Son yılların trend sporlarından boks ve kick boks, uzman kişilerin gözetiminde yapılması gerekiyor. Özellikle kick boksa ilginin artmasıyla birlikte lisanssız antrenör sayısında da artış yaşandı. Ancak bilinçsiz yapılan antrenmanlar, sporcularda bir ömür sakatlanma riskini de beraberinde getiriyor.


Boks ve kick boks sporlarına ilginin artması, lisanssız antrenörlerinin de sayısında artışa sebep oldu. Özellikle gençler ucuz olması sebebiyle lisanssız antrenörleri tercih ederken, bilinçsiz yapılan ısınma hareketleri bir ömür sakatlanma riskini de beraberinde getiriyor. Kick boks ve boks sporuyla uğraşanları, bu spora özel ısınma hareketleri yapması gerekiyor. Bel, boyun, bacak, kol, el ve bilek hareketlerinin bilinçli bir şekilde yapılması sakatlık riskini azaltıyor. Ancak bu ısınma hareketlerinin bilinçsiz yapılmasının ardından antrenmana başlanması, sporcularda bir ömür kalıcı hasar bırakabiliyor.



“Kasların tam anlamıyla ısınmaması sakatlanmaları da beraberinde getirebilir”


Milli sporcu ve ikinci kademe kick boks antrenörü Harun Altıntaş, boks ve kick boks branşlarında ısınmaların çok önemli olduğunu ifade etti. Egzersizlerle kasların ve dokuların antrenmana hazırlanması gerektiğini dile getiren Altıntaş, “Tendonlarımızın komple ısınması gerekiyor. Genel olarak bilinçsiz antrenörlerin yaptıkları şeylerden bir tanesi de ısınma hareketlerine önem göstermemeleridir. Isınma bizim antrenmanın en önemli unsurlarından bir tanesidir, kasları tam anlamıyla ısınmayan kişiler sakatlanmaları da beraberinde getirebilir” diye konuştu.



Lapa çalışırken ömür boyu sakat kalmayın!


Altıntaş, boksta en çok kullanılan lapanın yanlış kullanımının sakatlığa neden olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:


“Boks ve kick boksta bizim kullandığımız lapa (ellik) dediğimiz şeyler var, bunları yanlış kullanım en büyük sakatlanma nedenlerinden bir tanesi. Karşımızdaki kişi yumruğunu atarken gereksiz bir şekilde baskı yaparsakbilek, dirsek, omuz kısımlarında sakatlanmalar meydana gelebiliyor genel olarak antrenörlerimizin en büyük hataları bunlar .Gereksiz bir şekilde baskı yapıyorlar buradaki baskı çok az olmalı.”



Bilinçsiz kum torbası antrenmanı büyük risk oluşturuyor


Altıntaş, kum torbasında çalışırken çıplak elle veya el bandajsız giyilen eldivenle antrenman yapmanın eklem ve kemik sağlığını olumsuz etkilediğini aktararak, “Kum torbasına çıplak elle vurduğumuz zaman bu bilek kısmında genel olarak incinme ve sakatlanmalar olabiliyor. Herkesin boksa ve kick boksa bir merakları var herkes evinde, bir kum torbası asalım bu sporu yapalım diye düşünüyorlar ama bu cansız dediğimiz kum torbası insanların elini ve omuzlarını sakatlayabiliyor” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:12
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