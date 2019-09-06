0553 313 94 23

Boks Milli Takımı Rusya'ya gitti

- Rusya'da yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'na katılacak Erkek Milli Boks Takımı, 7 sıklette madalya mücadelesi verecek

06 Eylül 2019 Cuma 14:51
Boks Milli Takımı Rusya'ya gitti


KASTAMONU (AA) - Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da yarın başlayıp 21 Eylül'de son bulacak Dünya Şampiyonası'na katılmak için bu ülkeye gitti.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği çalışmaları tamamlayan 7 sporcu ve teknik ekip, kara yoluyla İstanbul'a gittikten sonra buradan uçakla Rusya'ya hareket etti.

Başantrenör Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonadan madalyalarla dönmek istediklerini belirtti. Sporcularına güvendiğini dile getiren Nunez, ilk müsabakaya 9 Eylül Pazartesi günü çıkacaklarını söyledi.

Türkiye'nin erkeklerde 7 sıklette madalya mücadelesi vereceği şampiyonada, 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Berat Acar ve +91 kiloda Muhammed Aydın ringe çıkacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:51
  1. boks
  2. Dünya Şampiyonası
  3. Erkek Milli Boks Takımı
  4. Kastamonu
  5. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pasinler Belediyesi Prof.Dr.Sevimli’yi onore etti
    1. Pasinler Belediyesi Prof.Dr.Sevimli’yi..
    2. Elazığ’da "Atık Yağlar" geri dönüşümle..
    3. ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı..
    4. Arabanın teyibine saklanan uyuşturucu..
    5. Başkan Büyükkılıç’ın Eşi..
    6. Bilinçli tarımın patateste verimi..
    7. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı..
    8. ULUTEK’in kalitesi tescillendi
    9. Boks Milli Takımı Rusya'ya gitti
    10. "Blokzincirin finansal piyasalarda..
    11. Manisa’da çocukların tehlikeli..
    12. Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara Valisi..
    13. Meteoroloji, Trump'ı yalanladı
    14. Şuhut’ta Trafik Şube Güvenlik..
    15. Sara hastası kadın 3 çocuğuyla sokakta..
    16. Lingling Tayfunu Kore yarımadasına..
    17. CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü
    18. İznik’te büyük deniz keşfi
    19. Esnafa 4 kredi kullanma imkânı
    20. Kaymakam Sinanoğlu kurumları inceledi
    21. Malezya'da Keşmir'deki Müslümanlarla..
    22. Cumhuriyet Tırı Bilecik’te yoğun ilgi..
    23. Tartıştıkları makam şoförünü yaralayan..
    24. Tunceli'de silahlı kavga: 2 gözaltı
    25. İdareci ve öğretmenlere liderlik..
    26. Kartallı minik sporcular madalyalarını..
    27. Türk çam balı coğrafi işaret projesi..
    28. Adıyaman Belediyesi ‘Satranç..
    29. Belediye otobüsü fiyatlarında..
    30. "İhraç talebi olağanüstü bir durum..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim