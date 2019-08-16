Boks makinesine rakip ürününü tanıttı: Osmanlı Şamarı
Yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na ulaşan bir vatandaş, eğlence merkezlerindeki boks makinesinin yerli versiyonu olan “Osmanlı Şamarı”nın tanıtımını yaptı.16 Ağustos 2019 Cuma 15:25
Ümraniye, Dudullu’da mekan işleten bir vatandaş, “Osmanlı Şamarı” isimli ürününü tanıttı.
Boks makinesinin yerli versiyonunu üreten vatandaş, “Kenetlenmemize vesile olsun” ifadesini kullandı.
Ürününün videosunu yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na yollayan vatandaş şunları söyledi:
“Atalarımızdan yadigar Osmanlı şamarının makinesini, Ümraniye Dudullu'dan ilk kez halkımızın teveccühüne sunuyoruz. Ürünümüz, 130 ülkeden koruma patentli olarak geçerlidir. Kenetlenmemize vesile olsun, hayırlı olsun İnşallah.”
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