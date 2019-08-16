Boks makinesine rakip ürününü tanıttı: Osmanlı Şamarı Yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na ulaşan bir vatandaş, eğlence merkezlerindeki boks makinesinin yerli versiyonu olan “Osmanlı Şamarı”nın tanıtımını yaptı.

Ümraniye, Dudullu’da mekan işleten bir vatandaş, “Osmanlı Şamarı” isimli ürününü tanıttı. Boks makinesinin yerli versiyonunu üreten vatandaş, “Kenetlenmemize vesile olsun” ifadesini kullandı. Ürününün videosunu yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na yollayan vatandaş şunları söyledi: “Atalarımızdan yadigar Osmanlı şamarının makinesini, Ümraniye Dudullu'dan ilk kez halkımızın teveccühüne sunuyoruz. Ürünümüz, 130 ülkeden koruma patentli olarak geçerlidir. Kenetlenmemize vesile olsun, hayırlı olsun İnşallah.”

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