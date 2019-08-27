Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası





İSTANBUL (AA) - Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda ringe çıkan milli sporcu Esra Yıldız ile 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde üç milli sporcu ringe çıktı.

Şampiyonanın 57 kilo müsabakasında milli boksör Esra Yıldız, Litvanyalı Amanda Millere'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Organizasyonda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli de Fransız Emilie Sonvico'yu mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

48 kilo çeyrek final müsabakasında ringe çıkan Ayşe Çağırır ise Rus Iuliia Chumgalakova'ya mağlup olarak şampiyonaya veda etti.