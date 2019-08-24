Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası
- İspanya'da düzenlenen şampiyonada 48 kiloda mücadele eden milli sporcu Ayşe Çağırır çeyrek finale yükseldi24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:41
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ayşe Çağırır, çeyrek finale çıktı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen şampiyonada 48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır, Bulgar Emi-Meri Todorovab ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden milli sporcu, çeyrek finale yükseldi.
Ayşe Çağırır, Rus Iuliia Chumgalakova ile Norveçli Perzin Nazari eşleşmesinin galibiyle 27 Ağustos Salı günü çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek.
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