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Spor

Boks Federasyonu, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okuttu

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:57:49 -
Boks Federasyonu, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okuttu

ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hain darbe girişimde şehit düşenler için Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakiben Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okuttu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, öğle namazını müteakiben okunan mevlite Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç, Özel Sporcular Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Genç, Genel Sekreter Recayi Göl, Koordinatör İsmail Nazlı, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinin (TOHM) Koordinatörü Mustafa Yardım ve federasyon personeli katıldı.


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