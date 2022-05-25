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Dünya Boko Haram'a ağır darbe
Dünya

Boko Haram'a ağır darbe

Nijer'in güneydoğusunda düzenlenen operasyonda yaklaşık 40 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 23:20:00 -
Boko Haram'a ağır darbe

Nijer'in güneydoğusunda düzenlenen operasyonda yaklaşık 40 Boko Haram üyesi öldürüldü.

Nijer Silahlı Kuvvetlerinden (FAN) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Diffa bölgesine 24-25 Mayıs gecesi Boko Haram üyelerine operasyon yapıldığı bildirildi.

Birçok askeri mühimmatın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 40 Boko Haram üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DAEŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırılar düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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Yorumlar

432

abd nato alçakları terör örgütlerini kurdu destekliyor

Mehmet Soylu

boko haramla peKaKa arasında fark yok, ve benzeri tipler amerikanın ucuz itleridir
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