0553 313 94 23

Boko Haram pusuya düşürdü: 13 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, DAEŞ'e bağlılığını açıklayan Boko Haram terör örgütünün saldırısı sonucu 13 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:52
Boko Haram pusuya düşürdü: 13 ölü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısı sonucu 13 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ordu sözcüsü Onyema Nwachukwu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram örgütü tarafından dün gece düzenlenen saldırıda 13 asker ve polisin öldüğünü açıkladı.

Pusuya düşürüldüler

Nwachukwu, Maiduguri ile Damaturu şehri arasındaki yoldaki devriye ve koruma görevi yapan güvenlik görevlilerinin pusuya düşürüldüğünü ifade etti.

2009'dan bu yana 20 binden fazla ölü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:52
  1. Ordu
  2. Onyema Nwachukwu
  3. Borno
  4. Nijerya
  5. Boko Haram

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köylerdeki öğrenciler tiyatroyla buluşturuldu
    1. Köylerdeki öğrenciler tiyatroyla..
    2. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    3. Rusya'dan İsrail'e "provokasyon"..
    4. Kabızlık derdi
    5. Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi
    6. Soylu'dan uyuşturucuyla mücadele zirvesi
    7. İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım..
    8. Mermer güzelliği artık evlerin her..
    9. FOREO LUNA 2 ve LUNA mini 2,..
    10. "Yaptırımlar devam ettiği sürece..
    11. Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırıya..
    12. Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 14..
    13. Endonezya’daki tsunami
    14. Beymen'e anlamlı ödül
    15. 2018'de hazır giyim harcamaları 165..
    16. "Metin Akpınar Bey'in 'Milletimden..
    17. Rusya'dan İsrail'e büyük şok!
    18. Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu
    19. Saadet Partisi belediye başkan..
    20. Miniklerin kulaklarını koruyun
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu