Boko Haram cenazeye saldırdı: En az 65 kişi öldü! Nijerya ordusu harekete geçti Nijerya'daki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de,motosiklet ve pikap tipi araçlarla cenazeye gelen Boko Haram mensubu teröristler, ateş açarak katliama girişti. Saldırıda, en az 65 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Devlet Televizyonu, Boko Haram örgtünün ülkenin kuzeydoğusunda bir cenazede düzenlediği saldırıda en az 65 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de düzenlenen saldırıda militanlar, motorsiklet ve pikap tipi araçlar kullandı. 11 militanın öldürülmesine misilleme Saldırının, kısa süre önce 11 Boko Haram militanının, köylüler tarafından öldürülmesine misilleme olduğu düşünülüyor. Görgü tanıkları, olay yerinde yanmış evler ve kurbanların cesetlerini kaldıran aile üyelerine tanık olduğunu aktardı. Reuters haber ajansı da, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, saldırı sonrası başlatılan operasyona hava kuvvetlerinin de katılması talimatını verdiğini bildirdi. Boko Haram, yerel dilde 'Batı tarzı eğitim günahtır' anlamına geliyor. 2002 yılında kurulan radikal örgüt, Nijerya'daki şiddet eylemlerine 2009'da başladı. Örgüt Nijerya'nın kuzeydoğusundaki şiddet olaylarında binlerce insanı öldürdü, yüzlerce kişiyi kaçırdı. Yüz binlerce insan evini terk etti Hükümet yetkilileri 30 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve yüz binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Nijerya ordusu, örgütün elinde bulundurduğu kentlerin büyük bir kısmını geri aldı. Terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğunu açıklayan Boko Haram, DEAŞ'ın Batı Afrika kolu olarak biliniyor. Boko Haram, Nijerya'nın yanı sıra Çad, Nijer ve Kamerun'da da aktif. (BBC Türkçe)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.