Boko Haram 110 çiftçiyi katletti
Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 110 çiftçinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler, Nijerya'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 110 çiftçinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, basın mensuplara yaptığı açıklamada, dün, teröristlerin eyalete bağlı Garin Kwashebe köyünde pirinç tarlasında çalışan çiftçilere saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda 110 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Kallon, "Bu saldırı çok korkunç. Bu acımasız saldırıda hayatını kaybeden sivillerin ailelerine içten başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralılara acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.