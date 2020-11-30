  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Boko Haram 110 çiftçiyi katletti
Dünya

Boko Haram 110 çiftçiyi katletti

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 110 çiftçinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 02:27:00 -
Boko Haram 110 çiftçiyi katletti

Birleşmiş Milletler, Nijerya'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 110 çiftçinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, basın mensuplara yaptığı açıklamada, dün, teröristlerin eyalete bağlı Garin Kwashebe köyünde pirinç tarlasında çalışan çiftçilere saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 110 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Kallon, "Bu saldırı çok korkunç. Bu acımasız saldırıda hayatını kaybeden sivillerin ailelerine içten başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralılara acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhsin Fahrizade olayında ortalık toz duman! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı
Dünya

Muhsin Fahrizade olayında ortalık toz duman! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı

İran'da nükleer programın başındaki Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından dini lider Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesin..
İran'ın
Gündem

İran'ın "koridor" paniği! Türkiye orada bu hamleyi yaparsa...

Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferinin yankıları devam ederken Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya göre Azerbaycan'la Nahçıvan'..
Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!
Dünya

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Patlama sesi çıkaran göktaşı halk aras..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay