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Aktüel Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
Aktüel

Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmaya çalışan baba yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 22:37:00 -
Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmaya çalışan baba hayatını kaybetti

Çatalçam Sosyal Tesisleri sahilinde Murat Akbaş (51) ile kızı Tuğçenur Akbaş (12), serinlemek için denize girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren kızına yardım etmeye çalışan baba Murat Akbaş, suda kayboldu. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkartılan baba ile kızı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Murat Akbaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuğçenur'un tedavisi ise sürüyor.

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